新北市議員張嘉玲宣布成立民主連署站 全國各區都收

新北市議員張嘉玲宣布成立民主連署站，即日起至21日輪流各區服務。（張嘉玲服務處提供）

2025/04/08 18:24

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市議員張嘉玲8日宣布將成立民主連署站，即日起至4月21日，輪流於中和區各重要捷運站及路口設站的9點至10點上班時段或17點至18點下班時段接受民眾連署，張嘉玲提醒民眾，簽過一階的人，記得二階也要簽，還要記得帶身分證，因為連署書還很缺。

雙和罷團日前指出，罷免藍委永和區林德福、中和區張智倫，二階門檻分別至少要23000份和28000份連署書，為確保過關，雙和最好加起來要6萬5000份連署書，依照目前進度仍然不足。

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張嘉玲宣布，即日起至4月21日，輪流於中和區各重要捷運站及路口設站接受民眾連署，地點至時段分別為，8日17點至18點在捷運永安市場站出入口處人行道、9日17點至18點在捷運景安站出入口處人行道、10日17點至18點在捷運南勢角站出入口處人行道、11日17點至18點在遠東世紀廣場（連城路、建一路口處）、12日9點至10點在國泰市場及國泰綠地公園處、12日17點至18點在中和環購物中心對面人行道。

13日9至10點在國泰市場國泰綠地公園處、14日17點至18點在員山路、民安街口行人區、15日17點至18點在中和路、泰和街口人行道、16日17點至18點在板南路、南山路口小公園、17日17點至18點在捷運景安站對面人行道、18日17點至18點在連城黃昏市場、19日9點至10點在勝利市場（員山路端入口處）、20日9點至10點在景新街傳統市場處、21日17點至18點在遠東世紀廣場（中正路、連城路口）。

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