中國對台五大國安威脅 陸委會籲中共勿動輒武力恫嚇

陸委會今日發文表示，台灣當前面對五大國安及統戰威脅，包括中國對國家主權的威脅、中國對國軍的滲透及間諜活動的威脅，中國混淆國人對國家認同的威脅等。（圖取自陸委會臉書）

2025/04/08 18:13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會今日發文表示，台灣當前面對五大國安及統戰威脅，包括中國對國家主權的威脅、中國對國軍的滲透及間諜活動的威脅，中國混淆國人對國家認同的威脅，中國藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透的威脅，以及中國藉「融合發展」吸引台商與台青的威脅，並呼籲要「強化民主韌性」、「守護自由民主家園」。

陸委會指出，賴清德總統7日出席「鄭南榕殉道36周年追思紀念會」時強調，他的使命就是要延續國家的生存發展、守護得來不易的民主自由，確保國家主權不被侵犯併吞。因此，上個月的國安高層會議，針對台灣面對中國的5大國安及統戰威脅提出17項因應策略，希望以更積極的作為來守護國家主權。

請繼續往下閱讀...

陸委會提及，政府將秉持「四個堅持」與「四個不變」，強化全社會韌性，全力推動「和平四大支柱行動方案」，展現全國上下團結一致反對中共併吞台灣的全民共識與決心，同時透過與友盟國家的合作，向全世界宣達台灣反對中共併吞的國家意志，堅定守護台灣的民主與繁榮。

陸委會強調，捍衛民主、維護主權、維持自由民主的生活方式，及堅決反對台灣被中共併吞，是台灣社會最大共識，呼籲中共勿動輒以武力恫嚇威脅，繼續升高兩岸敵意螺旋。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法