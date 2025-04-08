不滿綠營嘲諷地方政府自救方案 呂家愷批吳崢「提油救火」：盡是盤算鬥爭

市議員呂家愷強調，囤民生用品是民眾的預期心理，如疫情期間的衛生紙、口罩，都要預判與預防。（新北市議員呂家愷提供）

2025/04/08 18:11

〔記者陳奕劭／新北報導〕美國總統川普宣布對台課徵32％對等關稅，嚴重衝擊經濟、物價上漲。對此，國民黨新北市議員呂家愷、陳偉杰、戴湘儀批評，民進黨全黨未能預判關稅，代表對美管道完全失靈，而民進黨發言人吳崢嘲諷地方政府自救方案，不知民生預期心理，完全是提油救火。

呂家愷表示，吳崢日前在政論節目批評國民黨縣市首長開跨縣市平台會議，質疑市長侯友宜提出嚴防不肖業者囤積物資、哄抬物價的說法，不懂民情、論點荒謬。他直言，沒有人會囤積電子零組件，但有人會囤民生用品，這是民眾的預期心理，怕缺貨、買不到，如疫情期間的衛生紙、口罩，都要預判與預防。

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戴湘儀指出，執政黨連預防的準備都沒有，難道要像之前新冠疫情嗎？更慘的是事情發生了總統賴清德宣傳音樂祭、副總統蕭美琴還在吃潤餅。她認為，如果通貨緊縮，會比上漲更可怕。

陳偉杰說，中央反應緩慢，地方政府只能自救，美國近日發生瘋搶iphone，證明新北市府組成專案小組，嚴守物價穩定、嚴打惡意哄抬價格與嚴防企業濫用無薪假或大量裁員的作為是正確的。

呂家愷批評，侯友宜論點與中央後續反應都是相同的，代表民生議題前面，做事與立場不分黨派，民進黨一邊跟進地方政策，卻又在政論含血噴人，請先把人民照顧好，不要整天盡是盤算鬥爭。

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