藍藉關稅危機喊停止大罷免 罷團齊發聲：團結不是集體對爛委裝瞎！

大罷免浪潮掀起，各地廣設代收連署書的攤位。（資烙照）

2025/04/08 18:26

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普對全球揮出關稅大刀，其中台灣被課徵32%關稅，恐對我國產業有重大衝擊，賴政府已派出由政院副院長鄭麗君領軍的小組與美談判，爭取改善對等關稅。可與此同時，國民黨除了指責賴政府無能，還宣稱此時「國難當頭」，民進黨應停止大罷免團結大家。對此，多個罷團站出來發聲，強調下架不適任立委是公民自主發起，而且一系列行動本來就與美國提高關稅無關，藍營硬是將2件毫不相干的事情扯在一起，說要停止罷免，這是在限制人民行使公民權！

針對藍營要求停止大罷免，罷免藍委徐巧芯領銜人、聯電創辦人曹興誠早在6日就直言，「關稅問題有許多時間和方法解決，但驅逐賣台立委的機會只有這一次！國民黨想以關稅問題和朝野合作爲理由，逼迫民進黨停止大罷免，這是詭計，大家不要上當！」

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罷免藍委羅智強民團「大安強強滾」今天（8日）也發布聲明，強調現在是捍衛台灣免於經濟風暴的關鍵時刻，公民團隊會堅定推動罷免，「近日因川普發動新一輪全球關稅戰，台灣出口產業面臨衝擊，國內經濟勢將遭遇重大挑戰。藍白陣營藉機高喊『停止政治惡鬥、停止罷免』，試圖將這場民間對失格立委的檢驗，藉這次國際危機轉移焦點，聲稱國難當前不該罷免，意圖情緒勒索人民，這樣的言論不僅荒謬，更是企圖轉移焦點、逃避責任！」

「大安強強滾」直言，「事實上，台灣今天面對經濟風險時財政手腳若有受限，正是因為藍白立委去年聯手強行通過違反財政紀律的《財政收支劃分法》，排擠中央預算，導致無法有效應對全球經濟挑戰。這種短視近利、為政治利益犧牲國家韌性的行徑，在此經濟危機下更突顯其惡質之處。這場罷免運動，並非民進黨的政治操作，而是民間自發對藍白長期親中、破壞國安與財政紀律的強烈反撲。人民看清了這些立委不為台灣把關、只為中國鋪路的真面目，決定行使憲法賦予的罷免權利，為國會做一次集體總體檢。這是公民的覺醒與責任，而非政黨的鬥爭。」

「如果藍白真的關心經濟，為何要在國會刪除產業升級、國防自主、能源轉型等關鍵預算？又為何要推動各種親中法案，削弱我們的對外韌性？在這種政治操作下，現在不罷免，台灣將被更深地拖入危機。我們要的是一個能守護台灣的國會，而不是一個為中國傳聲、持續內耗的國會。現在經濟有危機，罷免更是必要，因為唯有清明、正直的代議士，才能帶領台灣走出風暴。川普的關稅政策將撼動全球貿易體系，台灣若要站穩腳步，必須有一個可以信任、願意承擔的國會。我們不只要拚經濟，更要拚出一個真正為台灣把關的國會。」

政治工作者周軒今天也轉發罷免藍委廖先翔民團「齊心斷翔」志工發的文，「國民黨明顯有轉移焦點，甚至混淆是非的嫌疑。公民發動罷免，早從2024年5月之後就開始醞釀，不是針對美國，也與美國提高關稅無關。國民黨把這兩件毫無關聯的事情放在一起，呼籲要停止罷免，這是在限制民眾行使公民權！」

「大罷免已經不是藍綠的問題，是公民要全面下架親共賣台的國民黨立委們，國民黨一直搞錯溝通對象，若想要停止大罷免，就應該直球回應公民的訴求，停止毀憲亂政的一切作為，而且罷免是憲法保障的權利，是人民對代議政治的最後一道防線，不是誰說喊停就能喊停的，『現在喊停止罷免，是想拿人民的憤怒當祭品，去保護毀憲亂政藍白立委的爛行為、爛修法』！」

「藍白近年各種毀憲亂政的修法，就是要癱瘓政府，國家遇到危機無法自救，陷台灣政治經濟於休克狀態，如今遇到危機，『打人的咧叫救人』！請國民黨丟掉偽善的面具，我們公民可以一邊關心國際經濟，一邊要求民代做事，這才叫成熟的民主社會。難道一有困難，我們就要集體失憶、裝沒看到立委在胡搞亂搞嗎？國際壓力讓我們更要齊心，但齊心不是集體裝瞎。」

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