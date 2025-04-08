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    協助嘉義大埔地震災民 朝野要求中央提供補貼、重建等資源

    立法院長韓國瑜今召集朝野黨團協商由民眾黨團所提出的「0121嘉義大埔地震災後重建」公決案。（記者謝君臨翻攝）

    立法院長韓國瑜今召集朝野黨團協商由民眾黨團所提出的「0121嘉義大埔地震災後重建」公決案。（記者謝君臨翻攝）

    2025/04/08 17:34

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長韓國瑜今召集朝野黨團協商由民眾黨團所提出的「0121嘉義大埔地震災後重建」公決案，各黨團同意，中央政府各部門應秉持「從寬、從速、從簡」原則，積極協助受災居民，特別是在租金補貼、弱層補強、拆除重建等方面提供 適當資源，確保災區居民得以迅速恢復正常生活。

    針對大埔地震災後重建，民眾黨團提出5項建議，除了中央政府秉持「從寬、從速、從簡」原則，積極協助受災居民；其次，也應積極會同地方政府，主動輔導民眾辦理建築物耐震能力初步評估及弱層補強經費補助，針對耐震能力不足的結構，提供補助與技術支持，以提升建築物抗震能力，降低未來災害風險。

    第三，政府應檢討紅黃單認定標準，使連棟透天厝住戶能夠獲得公平且一致的補助。第四，對於無意願參與危老或都更計畫的災戶，應比照「0403花蓮地震」模式，制定「0121嘉義大埔震災復原自用住宅重建補助方案」，以原地原容積興建成本的85%作為補助基準，並設立上限，並於2個月內完成相關辦法的訂定。

    最後，針對已認定為紅單的毀損房屋，其拆除、運輸及去化費用，應依法由地方政府優先動用災害準備金支應，倘若地方財政無法負擔，則由中央政府全額補助， 以確保拆除作業順利推動，減輕地方財政壓力，並加速災區復原進程。

    本案排定為今日協商的第3案，在第1、2案各黨團同意於本週五（11日）上午處理「警察人員人事條例覆議案」、下午邀請行政院長卓榮泰針對「美國實施高關稅對於台灣的衝擊和因應」進行專案報告後，民進黨團總召柯建銘突然表示，「你們要的我全部答應。」並要求有一個安靜的發言空間。在各黨團均無異議之下，韓國瑜宣布「嘉義專案依照職權行使法規定辦理。」

    而在進入第4案，由民進黨團提議，指控3月25日院會於正常開會時間之外表決通過國民黨團所提「反戒嚴」、「反廢死」公投提案，會議、表決應屬無效之協商時，柯建銘甚至直接喊「我們撤案！不處理。」

    但，柯建銘要求，他要有一個安靜的發言空間，「各位請回，不要在我發言時干擾，讓我有一個冷靜的發言空間，你們要的我都答應。」柯說，他要把自己所看到的問題，以及如何解決等，進行闡述。「只要週五卓院長來報告就可以了。」

    而後，韓國瑜宣布休息5分鐘，讓大家決定是否留下來聽柯建銘發言，而在各黨團幹部紛紛離去後，會議隨即散會。

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