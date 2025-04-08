聚焦美國關稅戰！「人民是頭家」週末新竹、台北壓軸登場

民進黨「人民是頭家」政策宣講週末舉辦新竹、台北壓軸場；圖為先前新北場情形。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2025/04/08 16:59

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨日前展開首波8場「人民是頭家」政策宣講，闡述國家施政方向，本週末在新竹、台北壓軸登場後落幕。民進黨發言人韓瑩透露，宣講主軸將由先前的總預算、財劃法議題，調整為近期民眾關心的美國對等關稅政策下，行政團隊的因應作為，以及受影響產業的照顧方案。

韓瑩指出，本週在新竹、台北的宣講主軸，將由先前的總預算、財劃法議題，調整為近期民眾關心的美國對等關稅政策下，行政團隊的因應作為，以及對於受影響產業的照顧方案，民進黨與執政團隊秉持「向人民報告」的初衷，到第一線與鄉親說明當前政府的相關作為，除了化解民意的疑問，更充分展現行政團隊擴大社會溝通的努力。

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民進黨秘書長林右昌日前宣布，第2階段宣講將於4月30日前擴大舉辦300場，遍地開花、深入基層；並成立「問題解決應對小組」，協助公民團體即時解決相關困難與問題。場次安排部分，以民進黨全國276席縣市議員規劃，每場約200至500人。

針對較偏遠或無黨公職的部分地區，如花蓮縣、台東縣等地，將規劃專案舉辦，也不排除與公民團體合作「行動連署站」，更機動地回應民眾需求。據透露，民進黨組織部主任張志豪率專案小組進駐花蓮，小組成員包含青年部主任黃聖文、客家部代理主任黃駿翔等人，在第一線全力協助公民團體衝2階連署份數。

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