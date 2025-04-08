關稅衝擊綠營指侯誤判情勢 新北：砲口對內能安定民心？

針對美國關稅政策衝擊，民進黨發言人吳崢點名新北市長侯友宜的因應方案誤判情勢，新北市政府新聞局長李利貞回應，持續砲口對內，真的能安定民心嗎？（記者賴筱桐攝）

2025/04/08 16:58

〔記者賴筱桐／新北報導〕美國總統川普的關稅政策衝擊全球，民進黨發言人吳崢今天表示，賴政府全力應對關稅挑戰，遺憾國民黨部分政治人物藉此政治操作，並點名新北市長侯友宜表示要「防止業者哄抬物價」，誤判情勢恐混淆視聽。對此，新北市府回應，持續砲口對內，真的能安定民心嗎？

吳崢指出，國民黨縣市首長如台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、侯友宜等人紛紛高調召開「跨縣市聯防會議」，聲稱因應關稅衝擊，當中卻存在諸多隱患，如侯友宜表示要「防止業者哄抬物價」，但這一波是美國針對出口品課徵關稅，並非台灣進口物資短缺，怎會導致囤貨漲價？真正的挑戰是他國商品趁亂低價傾銷至台灣市場，這才是政府正在關注與防範的，「侯市長這樣的誤判，只會混淆視聽，徒增社會恐慌」。

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新北市府新聞局長李利貞今天回應，持續砲口對內，真的能安定民心嗎？解決問題比較重要，不要只想解決努力提出方案的人。

李利貞表示，面對產業與就業所受的真實衝擊，市府反映的是勞工、產業界最直接的憂慮，關心的是怎麼一起正視問題、解決問題。

李利貞也說，根據媒體報導，法務部常務次長黃謀信指出，跨部會的「物價聯合稽查小組」會密切注意物價波動，如果發現有人為哄抬、壟斷等涉及犯罪情事，將移由各地檢署偵辦。

李利貞強調，民眾生計是大家的事，缺乏具體策略，不缺政治口水。侯友宜已經再三呼籲，台灣此刻最需要團結一致，誠實面對挑戰、共同尋找解方，守住產業、穩住經濟、撐住企業。

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