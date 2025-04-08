民進黨4黨員涉共諜案 最晚4月底前一併開除黨籍

總統府總統辦公室諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元，以及新北市議員李余典特助黃取榮等3人涉嫌國安案件，北檢訊後向法院聲押獲准。（資料照）

2025/04/08 16:40

〔記者陳昀／台北報導〕總統府總統辦公室諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元，以及新北市議員李余典特助黃取榮，疑涉共諜案遭北檢羈押禁見獲准，另前立法院長游錫堃辦公室前助理盛礎纓也涉洩密中國被限制出境。前述4人已陸續被民進黨地方黨部開除黨籍；民進黨中評會主委賴瑞隆表示，共有3案將一併處理，考量有15天申訴期，最晚4月底會做最後處置。

盛礎纓涉及洩漏機敏資料給中國，被檢調搜索約談，訊後諭令20萬元交保，民進黨彰化縣黨部2日已決議開除黨籍。另外，據指出，吳尚雨、邱世元、黃取榮因涉國安案件，加上犯罪嫌疑重大、有串證之虞，經北檢訊後向法院聲押獲准，嘉義縣黨部昨決議開除吳尚雨黨籍、新北市黨部今也決議將邱世元、黃取榮除名處分。

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賴瑞隆表示，3個案子會一併開會處理，地方黨部將案件送入中央評議委員會後，中評會將優先開會處置，儘速確認開除黨籍的決議，惟考量地方黨部通過決議後，在權利上仍有15天申訴期，中評會最晚4月底前做最後處置。

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