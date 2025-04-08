為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民進黨4黨員涉共諜案 最晚4月底前一併開除黨籍

    總統府總統辦公室諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元，以及新北市議員李余典特助黃取榮等3人涉嫌國安案件，北檢訊後向法院聲押獲准。（資料照）

    總統府總統辦公室諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元，以及新北市議員李余典特助黃取榮等3人涉嫌國安案件，北檢訊後向法院聲押獲准。（資料照）

    2025/04/08 16:40

    〔記者陳昀／台北報導〕總統府總統辦公室諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元，以及新北市議員李余典特助黃取榮，疑涉共諜案遭北檢羈押禁見獲准，另前立法院長游錫堃辦公室前助理盛礎纓也涉洩密中國被限制出境。前述4人已陸續被民進黨地方黨部開除黨籍；民進黨中評會主委賴瑞隆表示，共有3案將一併處理，考量有15天申訴期，最晚4月底會做最後處置。

    盛礎纓涉及洩漏機敏資料給中國，被檢調搜索約談，訊後諭令20萬元交保，民進黨彰化縣黨部2日已決議開除黨籍。另外，據指出，吳尚雨、邱世元、黃取榮因涉國安案件，加上犯罪嫌疑重大、有串證之虞，經北檢訊後向法院聲押獲准，嘉義縣黨部昨決議開除吳尚雨黨籍、新北市黨部今也決議將邱世元、黃取榮除名處分。

    賴瑞隆表示，3個案子會一併開會處理，地方黨部將案件送入中央評議委員會後，中評會將優先開會處置，儘速確認開除黨籍的決議，惟考量地方黨部通過決議後，在權利上仍有15天申訴期，中評會最晚4月底前做最後處置。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播