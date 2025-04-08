侯友宜率團訪台中 盧秀燕以兄妹相稱讚：真漢子說到做到

侯友宜今天率團赴台中與市長盧秀燕交流，盧秀燕大讚他是漢子。（記者蔡淑媛攝）

2025/04/08 16:41

〔記者蔡淑媛／台中報導〕新北市長侯友宜今天率團赴台中與市長盧秀燕交流，盧秀燕大讚他是漢子，說到做到真的來台中市，也稱雙方有幾十年的好私交，以兄妹相稱，新北、台中市是台灣第一、二人口大城，也是兄妹城市，侯也回應平時兩人有聯繫，遇到問題會第一時間共同面對解決，雙方針對即將開幕的新北美術館及台中市國民暨兒童運動中心等進行市政交流。

盧秀燕表示，去年她帶團參訪新北市，侯市長也承諾會率團回訪，真的說到做到，雙方針對關稅及市政交流，強調新北市是人口龍頭城市，新北、台中市兩個城市好，國家就會好。

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會中進行新北美術館及台中市國兒運動中心簡報，盧秀燕表示，兩人同年分別當選市長，當時兩個城市都沒有市立美術館，兩人做同樣的事，現在新北美術館4月將開幕，台中市美術館與市立圖書館共構，也將於年底完成，希望能到新北參加開幕典禮學習。

侯友宜表示，新北市的運動中心比台中市多，有16座及2座水上運動中心，與58處運動據點，普及運動處所，並著重於身心障礙者，但他讚許盧秀燕把國民運動中心改成國兒運，培養兒童運動習慣，對婦女運動、生理期也很關心，促進運動平權，這次新北市將要進一步學習與改善。

盧秀燕稱與侯友宜有幾十年的好私交，以兄妹相稱，侯也回應平時兩人有聯繫，遇到問題會第一時間共同面對解決。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕、侯友宜到中市府附設員工子女托嬰中心參訪。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕、侯友宜到中市府附設員工子女托嬰中心參訪，與小朋友互動。（記者蔡淑媛攝）

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