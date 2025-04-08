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    美對等關稅衝擊新北產業 侯友宜：可申請延期或分期繳納稅捐

    因應美國對等關稅政策對產業帶來衝擊所造成的影響，新北市長侯友宜宣布，受影響的產業如不能於法定期間內繳清稅捐者，可向稅捐處申請延期或分期繳納。 （圖擷取自「新北市政府雲端櫃台申辦e服務」網站）

    因應美國對等關稅政策對產業帶來衝擊所造成的影響，新北市長侯友宜宣布，受影響的產業如不能於法定期間內繳清稅捐者，可向稅捐處申請延期或分期繳納。 （圖擷取自「新北市政府雲端櫃台申辦e服務」網站）

    2025/04/08 16:17

    〔記者董冠怡／新北報導〕因應美國對等關稅政策對產業帶來衝擊所造成的影響，新北市長侯友宜今宣布，受影響的產業如不能於法定期間內繳清稅捐者，可向稅捐處申請延期或分期繳納。

    市府稅捐稽徵處說明，依稅捐稽徵法第26條第1項規定，納稅義務人因天災、事變、不可抗力之事由，不能如期繳清稅捐者，得向稅捐稽徵機關申請延期或分期繳納；另依納稅義務人申請延期或分期繳納稅捐辦法，延期或分期繳納得擇一選擇，申請延期最長1年或分期最多36個月（期）。

    延期或分期申請說明：

    ●稅捐未達20萬元，得延期1至2個月或分2至3期。

    ●稅捐在20萬元以上，未達100萬元，得延期1至3個月或分2至6期。

    ●稅捐在100萬元以上，未達500萬元，得延期1至6個月或分2至12期。

    ●稅捐在500萬元以上，未達1000萬元，得延期1至12個月或分2至24期。

    ●稅捐在1000萬元以上，得延期1至12個月或分2至36期。

    稅捐處提醒，分期繳納應納稅捐，每期金額不得低於依稅捐稽徵法第25條之1規定免徵限額，民眾可於稅款規定繳納期間內，檢附相關證明文件及申請書向該處提出申請；如需線上申辦可至「新北市政府雲端櫃台申辦e服務」填寫同意書。

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