面對美國高關稅 雲林參加新加坡食品展開拓東協市場

雲林縣長張麗善率領雲林廠家及各農會參加新加坡食品展。（雲林縣府提供）

2025/04/08 16:14

〔記者黃淑莉／雲林報導〕繼3月參加東京食品展獲得1億元訂單，雲林良品再參加新加坡食品展，由縣長張麗善率領11家業者及各鄉鎮農會的優質農產品參展。張麗善強調，此刻面對美國高關稅，盼透過新加坡食品展能開拓東南亞市場。

新加坡食品展今（8日）開幕，展期至11日，雲林縣府農業處長魏勝德指出，上月東京食品展中，雲林多家廠商的即時食品反應極佳，新加坡食品展是東南亞最具規模的專業食品展，前2年雲林良品館展覽期間詢問度高，也獲得不錯訂單，這次參展主要以農產加工品為主，都是各家最優質的產品。

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張麗善指出，新加坡是東南亞重要的集散地，新加坡食品展也是一個重要國際平台，雲林連續3年與新加坡職總平價合作社（NTUC）建立行銷平台，每年約有200萬噸雲林生鮮蔬果進到NTUC超市，品質受到當地民眾及華人的熱愛及肯定。

張麗善說，這次除參加食品展，也將與當地超市等通路深化合作，增加國內生鮮或加工農產品國際通路，尤其在面對美國對台灣課徵高關稅之際，更要積極開拓非美國以外的市場，東南亞市場正是我們要開拓的一個重要市場。

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