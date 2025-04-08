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    55億美元出口恐受創 侯友宜宣布地方稅可「1年展延、分36期」

    侯友宜與盧秀燕呼籲政院、立院能不分朝野、中央地方，團結共同解決這次關稅困境。（記者蔡淑媛攝）

    侯友宜與盧秀燕呼籲政院、立院能不分朝野、中央地方，團結共同解決這次關稅困境。（記者蔡淑媛攝）

    2025/04/08 16:16

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕美國對台灣課徵32%對等關稅，嚴重衝擊台灣產業，侯友宜今天下午參訪台中市府，與市長盧秀燕市政交流，他提及關稅影響新北市電子零組件等11產業，對美出口損失及連帶影響一年約55億美金，強調行政院880億協助方案應多多益善，喊話中央調降企業稅賦，同時也宣佈新北市府在地方稅賦對影響企業提供延期及分期措施。

    侯友宜在會中表示，新北市有26萬家營利事業登記，傳產業者約2萬家，其中電子零組件、金屬機械、資通產業等，預估產值占台灣的17%，去年對美出口總額約200億美元，初步試算，美國關稅政策做調整後，新北出口損失及連帶影響估計一年約55.25億元美金。

    其中受影響產業有11類別，包括電子零組件、資通訊產品、金屬機械及塑橡膠等，粗估至少5162家企業直接受影響，總銷售額受衝擊預估約4100億元台幣。

    侯友宜強調，要因應這次關稅困境，除了支持行政院提出880億協助方案，如有不足，也應多多益善。

    至於稅賦政策，侯友宜呼籲中央應對受影響產業調降或減免稅額，在地方稅賦賦上，他也宣佈提供最長1年延期，及分期措施，最多可分期36個月，且免計利息，為支持地方產業，信用貸款也降低利息。

    盧秀燕則說，台中市製造業約1萬8000家，市府連日來與業者會談、蒐集意見，提出抒困計畫，包括辦展補助等，她昨天也邀中部8縣市共同商討發出7項聲明政策，新北市府也與北北基桃共同討論，跨縣市共商因應方式，也不排除會再擴大區域。

    侯友宜指出，這次美國關稅課徵32％，影響新北市產業，對美出口損失及連帶影響一年約55億美金。（記者蔡淑媛攝）

    侯友宜指出，這次美國關稅課徵32％，影響新北市產業，對美出口損失及連帶影響一年約55億美金。（記者蔡淑媛攝）

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