全力應處關稅戰 民進黨籲在野少點算計：挺政府就是挺產業、挺台灣！

民進黨發言人吳崢。（資料照）

2025/04/08 16:00

〔記者陳昀／台北報導〕美國總統川普「對等關稅」政策衝擊全球，美國白宮證實台灣政府已與美方聯繫，「戰鬥藍」發起人趙少康等人卻主張停止對美投資、爭取中國市場。民進黨發言人吳崢今表示，賴政府全力應對關稅挑戰，遺憾國民黨部分政治人物卻似乎藉此政治操作，在國家面對重大挑戰的此刻，中央與地方、執政與在野應齊心協力，而不是各自為政或唱反調，建議國民黨少一點政治算計、多一分理性協作，支持政府就是支持產業，就是支持台灣！

吳崢指出，面對突如其來的關稅挑戰，賴清德總統第一時間指示政府全力因應，積極爭取台美雙方邁向零關稅，白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）也已證實接到台灣政府的聯繫；此刻，國人都期待政府為台灣經濟爭取最有利條件，行政院長卓榮泰也已主動拜會朝野黨團，尋求跨黨派共同支持，展現高度的責任與誠意。

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吳崢說，遺憾的是，當政府全力應對，國民黨部分政治人物卻似乎將此視為政治操作的機會。一方面，如趙少康、許宇甄等國民黨人士頻頻要求政府「對美報復」，但國際經驗早已證明此路不通，中國就是最好例子，中國對美祭出報復關稅後，反而遭川普政府進一步加碼至高達104%的關稅壁壘，難道這是國民黨希望台灣重蹈的覆轍？不顧全局、一味喊打喊殺，既不負責任，也毫無戰略視野，這樣的政治意見，無法讓人信服是為了台灣產業與人民利益著想。

吳崢指出，另一方面，國民黨縣市首長如盧秀燕、蔣萬安、侯友宜等人紛紛高調召開「跨縣市聯防會議」，聲稱因應關稅衝擊，當中卻也存在諸多隱患，如侯友宜表示要「防止業者哄抬物價」，但這一波是美國針對出口品課徵關稅，並非台灣進口物資短缺，怎會導致囤貨漲價？真正的挑戰反而是他國商品趁亂低價傾銷至台灣市場，這才是政府正在關注與防範的。侯市長這樣的誤判，只會混淆視聽，徒增社會恐慌。

吳崢說，藍營提出的部分主張，其實中央早已在做，例如盧秀燕呼籲政府「勿抽銀根」，但行政院早在第一時間就推出880億元企業支持方案，涵蓋貿易融資利息減碼、外銷貸款優惠、中小企業加碼融資等政策工具，正是為了維持市場流動性、挺產業、穩就業。

吳崢說，民進黨願意相信，藍營地方首長的初衷是為產業發聲，但在國家面對重大挑戰的此刻，中央與地方、執政與在野應當齊心協力，而不是各自為政、甚至彼此唱反調，建議國民黨少一點政治算計，多一分理性協作，中央政府挺身而出，就是為了守住台灣的經濟命脈。支持政府，就是支持產業，就是支持台灣！

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