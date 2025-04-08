立院朝野協商達共識 卓榮泰週五下午進行美關稅專案報告

立法院長韓國瑜與民進黨團總召柯建銘。（記者陳逸寬攝）

2025/04/08 16:00

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院長韓國瑜今天召集朝野協商，討論行政院長針對美國對台關稅政策到立法院進行專案報告及處理「警察人員人事條例」覆議案。會中決定，週五上午處理覆議案，下午進行專案報告。

民進黨團總召柯建銘進行第一輪發言時，持續講了快半小時，立法院長韓國瑜提醒，要先討論行政院長卓榮泰的關稅專案報告。柯建銘連問民眾黨團總召黃國昌，「你有沒有理性善意？」黃國昌則連打兩次哈欠回應，聽完還離席，柯叫黃叫不要走。

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韓國瑜再度詢問柯建銘，民進黨團同不同意卓榮泰來立法院專案報告？柯建銘表示，先讓他講完，韓國瑜要求先決定時間，柯建銘突然爆氣問韓國瑜是不是院長？院長要議事中立。

韓國瑜再表示，容許他第三次提醒，因為今天有四個議題，一個一個來，大家對卓院長來報告都很關心，柯建銘則嗆韓不要插嘴，韓說，這樣效率沒辦法進行，國民黨團書記長王鴻薇也要柯建銘尊重主席。

韓國瑜表示，第一輪發言完畢大家來進行溝通，之後便離開主席台。王鴻薇說，「主席被氣走了，你們要尊重人」，柯建銘持續發言，開始講警察人員人事條例，最後因為會議狀態變成休息，柯講到一半被消音。

過了5分鐘後，韓國瑜再度回到主席台，再次詢問柯建銘是否同意卓榮泰進行專案報告，柯建銘說，要讓他把前面講完，給他1分鐘，韓國瑜說，好，1分鐘，但柯建銘不只要講1分鐘，民眾黨副總召張啓楷不滿開嗆，批柯浪費大家時間，兩人唇槍舌戰，柯建銘還叫張啓楷「你回去睡！」

柯建銘再強調，讓他講1分鐘，羅智強嗆，「結論1分鐘，前提3小時」，如果今天卓榮泰無法到立法院報告，就是柯建銘杯葛卓榮泰，「你癱瘓卓榮泰，對不起台灣人民」。

韓國瑜表示，卓榮泰私下有表達星期四絕對沒有辦法來，其他時間他都可以配合，請大家平心靜氣靜下來討論；若是週五的話，是否和警察人員人事條例併案，上午處理警察人員人事條例，下午請行政院長來報告。柯建銘表示「隨便啦，沒有意見」，要韓讓他繼續講話，他可以講到5點半。

最後韓國瑜針對關稅專案報告做出結論，各黨團同意4月11日星期五上午處理警察人員人事條例覆議案，處理完畢後，下午再請行政院長來針對美國關稅政策因應做為進行專案報告，藍綠黨團推派5位，民眾黨團推派1位，每位委員詢答時間15分鐘。另外，4月15日星期二，繼續進行政黨質詢。

柯建銘表示，民進黨團推派1位就好，他大請客，4位給送給在野黨。王鴻薇則建議，既然如此，那國民黨團派7位，民眾黨團派3位。

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