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    美國調高關稅 許淑華籲中央避免犧牲、衝擊農業等弱勢產業

    針對美國調高關稅，南投縣長許淑華7日晚間與7縣市首長進行視訊會議，提出7項聯合聲明。（圖擷取自許淑華臉書）

    針對美國調高關稅，南投縣長許淑華7日晚間與7縣市首長進行視訊會議，提出7項聯合聲明。（圖擷取自許淑華臉書）

    2025/04/08 15:46

    〔記者張協昇／南投報導〕美國宣布調高台灣關稅，8縣市首長7日晚間9點緊急以視訊方式召開中台灣區域治理平台首長會議，會中提出建議中央1年內公股行庫不抽銀根讓產業安心、對外交涉談判關稅時應避免犧牲衝擊農業等弱勢產業，以及8縣市將聯手擴大美國以外市場等7項聯合聲明。

    中部包括台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、苗栗縣、新竹縣及新竹市8縣市首長，昨晚針對美國宣布對台課徵32%關稅召開緊急視訊會議，並發表下列7項聯合聲明：1、建議行政院要及早精準掌握美國加徵關稅相關細節，提供有關單位和業者做最準確的因應決策。2、呼籲政府1年內公股行庫不要抽銀根，讓產業安心。3、支持行政院880億元協助方案，呼籲立法院不分黨派盡速通過，關於880億元如何公平分配運用，也希望中央盡快公布相關細節。4、8縣市將聯手擴大美國以外的市場，透過公協會精準選定目標，補助廠商參展或辦展。5、呼籲政府除了保有美國市場、爭取美國降低關稅外，能責成外交經貿系統，重新審視其他國家關稅障礙問題。6、8縣市攜手制定照顧勞工方案，加強社會安全網，避免風暴擴大成為社會問題。7、呼籲中央在對外交涉談判關稅之中，要注意避免犧牲、衝擊農業等弱勢產業。

    南投縣長許淑華會中強調，南投縣以觀光跟農業為主，賴總統提及可能會增加對美國的農業採購，採購的農特產品是否衝擊台灣現有的農特產品？這些都尚待觀察，需等中央跟美國協商結果再行評估，縣府也會就此及早進行評估與因應，並呼籲中央在對外交涉談判關稅時，要注意避免犧牲、衝擊農業等弱勢產業。

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