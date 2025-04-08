為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國際社會譴責中國軍演 林佳龍：「雙12」戰略團結捍衛民主

    外交部長林佳龍上週指示外交部一樓大廳新增12面理念相近國家的國旗，與原有12個邦交國的旗幟並列，構築「總合外交雙12（Double 12）」的新戰略圖像。新增國家包括G7成員國美、日、加、英、法、德、義，以及印太地區與第一島鏈的韓國、菲律賓、澳洲、紐西蘭與印度。（外交部提供）

    外交部長林佳龍上週指示外交部一樓大廳新增12面理念相近國家的國旗，與原有12個邦交國的旗幟並列，構築「總合外交雙12（Double 12）」的新戰略圖像。新增國家包括G7成員國美、日、加、英、法、德、義，以及印太地區與第一島鏈的韓國、菲律賓、澳洲、紐西蘭與印度。（外交部提供）

    2025/04/08 15:11

    〔記者方瑋立／台北報導〕中國對台文攻武嚇加劇，日前更以為期2天的環台軍演挑釁，引發國際社會高度關注與譴責，外交部長林佳龍今（8）日表示，包含美國、日本、歐盟、英國、加拿大、德國、瑞典、澳大利亞、紐西蘭、美日韓3國外長、對中政策跨國議會聯盟（IPAC）皆先後公開為台灣發聲，反對任何試圖以武力或脅迫片面改變台海現狀的行為，「這已成為國際社會的共同立場與堅定共識」。

    林佳龍表示，這股國際的力量在連假期間持續注入新的支持能量，七大工業國（G7）外長與歐盟外交與安全政策高級代表，以及第2屆歐日外長戰略對話後皆發表聯合聲明，對中國對台軍事挑釁表達強烈關切，並重申維護台海和平穩定的重要性。

    他強調，這不只是對民主價值的團結捍衛，更是對台海安全的堅定支持，也強化台灣作為自由開放印太區域關鍵角色的定位。

    林佳龍提及，他上週指示外交部一樓大廳新增12面理念相近國家的國旗，與原有12個邦交國的旗幟並列，構築「總合外交雙12（Double 12）」的新戰略圖像。新增國家包括G7成員國美、日、加、英、法、德、義，以及印太地區與第一島鏈的韓國、菲律賓、澳洲、紐西蘭與印度。

    「這不僅是旗幟的排列，更是向世界傳達的堅定信念」，林佳龍說，民主夥伴國家關心台海和平，他們的理念與支持也攸關台灣安全，因此將「12+12」個重要國家納入地緣戰略觀，凸顯拓展台灣國際外交空間的決心。

    面對持續升高的區域挑釁與威脅，林佳龍強調，台灣將繼續善用自身位處民主價值鏈、印太第一島鏈及非紅供應鏈交匯點的戰略地位，與理念相近國家攜手強化區域安全、深化經貿連結，守護共同的和平、穩定與繁榮。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播