應對美關稅蔣萬安喊「共赴國難」 何孟樺要北市府先說清楚這些事

民進黨台北市議員何孟樺。（資料照）

2025/04/08 15:21

〔記者甘孟霖／台北報導〕美國總統川普揮下關稅大刀，對台灣也造成巨大衝擊，台北市長蔣萬安也宣布將召開基北北桃四市首長會議研商對策，並喊話「共赴國難」。民進黨台北市議員何孟樺今（8日）對此表示，藍營縣市首長談「區域治理」，卻有黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政及蔣萬安各自召集「首長會議」，國民黨須先統合內部意見；台北市方面，蔣萬安必須準備與中央支持方案對接，包含對中央哪些方案會提出對應加碼等，必須盡快講清楚。

何孟樺在臉書貼文表示，昨晚美國股市驚奇後，今日凌晨川普公開對媒體表示，並沒有暫緩4月9日「對等關稅」上路的意圖；白宮貿易顧問 Peter Navarro 也對媒體表示，越南零關稅的提議「不夠」，其投書《金融時報》，聲稱「對等關稅」只是修正貿易體系錯誤的第一步，劍指其他非關稅貿易障礙，「目前世界各國面對的情況都一樣，川普政府仍未公開表示，願意為了談判而暫緩『對等關稅』上路。」

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她說，這對世界各國都是最糟糕狀況，而此時蔣萬安、張善政仍糾結中央政府談判目標與時程，完全是無關緊要的政治口水，如蔣萬安真如昨晚間發言團隊所說「沒有不與中央主動合作」，就應該以具體行動證明。

何孟樺指出，蔣萬安所屬的國民黨必須自己統合內部意見，找出自己真正的領袖，目前不僅是針對談判目標、方法、時程，不同的國民黨人有不同的意見；針對產業支持方案所需要的經費評估，也有2000億跟5000億等不同的版本。

此外，藍營朱立倫、盧秀燕、張善政、蔣萬安等各自召集「首長會議」，國民黨人人一把號，各吹各的調，簡直比川普政府釋放出的意見還紛雜，到底誰才能代表國民黨的意見？這麼多重複的「首長會議」，對談判與應對又有什麼樣的幫助？還是像朱立倫修正自己的意見以配合國民黨立院黨團總召傅崑萁一樣，一切都是傅說了算？那是「共赴國難」，還是「共傅國難」？

何孟樺也直言，中央在星期五已經宣布第一波880億，20項的產業支持方案，將在14日上線，蔣萬安必須準備與中央支持方案對接，地方政府會對那些方案提出對應加碼，或是對接？必須盡快說清楚、講明白。

她舉台北市為例，武漢肺炎期間，除了各式各樣與中央對接的勞工支援方案外，也曾提供延徵、分期徵收稅款，以及15億的產業貸款，這次蔣萬安要怎麼做？除了現有的產業貸款，是否會加碼？根據2024年北市稅處決算書，北市去年超徵34.5億稅收，是否也會全數投入本次支持方案？今天市政會議通過的第一次追加減預算，毫無提及任何關稅應對的追加內容，如果有要增加預算，蔣市府要如何進行？

何孟樺表示，不想稱「共赴國難」，因為「共赴國難」在中華民國歷史上，是虛偽狡詐的代名詞，也是蔣萬安的先祖之所以落腳台灣的根本遠因；她呼籲蔣萬安，如果真的願意團結對外，就應該跟朱一起公開宣示，願意作中央政府的後盾，支持中央政府全力對外談判。

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