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    台積電赴美遭諷「美積電」 林智群：美國就是老大不能不配合

    高雄台積電辦公大樓「tsmc」Logo。（資料照）

    高雄台積電辦公大樓「tsmc」Logo。（資料照）

    2025/04/08 15:40

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前宣布針對全球「對等關稅」政策，其中對台灣課徵32％關稅，引發台灣股市劇烈震盪。台股昨（7）日開盤重挫超過2000點，有國民黨立委將矛頭指向台積電赴美設廠，質疑台灣失去最有利的籌碼，還有人諷刺台積電將變成「美積電」。對此，律師林智群今（8）日發文砲轟，批評外界對台積電設廠的雙重標準，反問之前台積電也曾到中國設廠，卻未聽聞有人將其稱為「中積電」。

    林智群稍早在臉書發文表示，一堆人一直跳針台積電去美國設廠變成美積電，送給美國，「我說台積電之前去中國設廠，你怎麼不說變成中積電送給中國？還是送給中國你就沒意見，送給美國你就有意見？」

    林智群指出，台積電有77%股份為外資持有，質疑怎麼會有人覺得台積電是國營事業？民間廠商去哪裡設廠，是政府可以決定的嗎？當然政府有投審會，可以決定可不可以過去投資，可是政府不可能反對去美國設廠。

    他進一步列舉4項理由，包括「台積電生產機器ASML的曝光機專利很大一部分是美國的，材料也是，所以荷蘭公司ASML被限制不能賣中國EUV，雖然很不爽，但也沒辦法。台積電不去美國設廠，美國政府出手卡你設備、材料，台積電一塊晶片也生產不出來，能不過去設廠嗎？」

    林智群續指，從美國政府角度來看，台積電產線集中在台灣，位於中國飛彈威脅範圍內，一旦台積電台灣產線被摧毀，美國哪來晶片做飛彈？所以它一定要確保本土可以生產晶片，這個是美國國家戰略資源。

    林智群坦言，台灣沒辦法拒絕美國，美國才搞一個32%關稅，台灣股市倒一片，產業都叫苦連天，「就算拒絕，美國還有很多手段可以處理你，不然台灣搞核彈，干美國屁事？美國一出手，台灣只能拆光核武實驗室設備」。

    最後，林智群補充，美國對台灣沒領土野心，幾十年來都「carry」（罩）台灣，沒有美國長期援助，蔣介石根本不可能撐下去，美國就是老大，你不能不配合，但這個老大只要財不要命。但是，共產黨要財、要人（器官）也要命，更缺乏言論自由，臉書、IG、google一堆app不能用，也不能連外面的網路。真要選邊站，正常人都不會選中國，「如果你有1000萬元，你是要放美國？還是中國？」

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