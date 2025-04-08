對等關稅藍營喊加大對中投資 鄭運鵬：經濟因素越來越多人不親中

民進黨前立委鄭運鵬。（資料照）

2025/04/08 15:07

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的對等關稅影響全球，美國白宮證實台灣已與美國聯繫；但國民黨「戰鬥藍」發起人趙少康等國民黨人仍主張停止對美投資、加大對中投資、開放中客來台。對此前立委鄭運鵬表示，以目前世界經濟發展的趨勢，他認為會有越來多國人會因為經濟因素而不願意站在親中的這一邊。

鄭運鵬在臉書PO文表示，2000年政黨輪替後，陳水扁總統兩次執政、蔡英文總統第一次執政時，在野的中國國民黨一直有三個政治工具維持基本盤，一是「統派親中+中國武力威脅」、二是「長期壟斷文官+因此國人誤以為中國國民黨對產經發展比較專業」、三是「台灣經濟發展必須依賴中國的生產和採購」。

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鄭運鵬指出，馬英九總統執政時期證明了經濟依賴中國，對台灣整體經濟成長沒有好處、對台灣的勞動市場更是包袱，第三點證明無效，台灣政黨輪替成為常態，中央機關的文官已經不太選邊站，也不用被強迫加入中國國民黨，地方政府就看當地政黨輪替的歷史，但是40歲以下靠自己實力任職的公務員多數中立化了，而且，世界變化太快，文官不會去做大局的政治判斷，而是擔任中立的政策執行者，中國國民黨無條件親中的經濟發展也不太可能得到中立文官的青睞，第二點已經消失。

鄭運鵬續指，最後剩下中國對台灣武力威脅的因素，成為中國國民黨的被動優勢。懼戰符合人性，但是武力威脅也會引起反彈，這一點是兩面刃，烏克蘭就是選舉時親俄避戰，被侵略後馬上全國反彈。

鄭運鵬直言，這僅存的這個因素就要看國人的長期態度，以目前世界經濟發展的趨勢，會有越來多國人會因為經濟因素而不願意站在親中的這一邊。因為，川普賭對了，美國經濟體質改善，中國沒得利；川普賭錯了，美國經濟衰退，中國也沒好處。

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