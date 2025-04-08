吐瓦魯國駐台大使到任 賴清德盼攜手促進區域和平

賴清德總統今接受吐瓦魯國新任駐台特命全權大使法莉莉（Lily Tangisia Faavae）呈遞到任國書，歡迎她來台履任。（總統府提供）

2025/04/08 14:20

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今接受吐瓦魯國新任駐台特命全權大使法莉莉（Lily Tangisia Faavae）呈遞到任國書，歡迎她來台履任，並感謝吐瓦魯政府長期支持台灣的國際參與，也與台灣攜手努力，在醫療衛生、農漁業技術或資通訊科技等領域，都有豐碩的合作成果。未來盼持續深化雙邊關係，為雙方人民創造更多福祉，促進太平洋區域的和平、穩定與繁榮。

賴清德表示，非常高興接受吐瓦魯國法莉莉特命全權大使呈遞到任國書，他要代表中華民國台灣表達最熱烈的歡迎，這次法莉莉大使派駐台灣，顯示吐瓦魯國總理戴斐立對兩國邦誼的重視，法莉莉大使是非常傑出的官員，不僅公職歷練完整，能力備受各界肯定，過去擔任衛生與社會福利部次長時，更曾在世界衛生大會（WHA）為台灣仗義執言，相信未來有法莉莉大使的協助，兩國將增進更多合作交流。

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賴清德說，感謝吐瓦魯政府長期支持台灣的國際參與，也與台灣攜手努力，無論是在醫療衛生、農漁業技術或是資通訊科技等領域，都有豐碩的合作成果。去年他和戴斐立總理簽署了台吐「深化全面夥伴關係聯合公報」，未來台灣將和吐瓦魯共同面對氣候變遷、威權主義擴張等挑戰，持續深化雙邊關係，為雙方人民創造更多福祉，也促進太平洋區域的和平、穩定與繁榮。

法莉莉表示，非常榮幸以吐瓦魯國新任駐台特命全權大使的身分與賴總統見面並呈遞到任國書，這也展現吐國政府及總督讓她代表吐國促進並強化兩國邦誼及合作關係的信任和信心，雙方在教育、醫療、因應氣候變遷及海平面上升、農業、潔淨能源及網路連結等領域，已有許多合作成果，也將持續攜手合作。

法莉莉指出，因應美國加徵關稅將致力於深化與台灣的關係，重視民間交流和雙方共同的南島語系文化遺產。作為一個發展中小國，吐國人民從台灣的先進技術及多元財政援助中受益良多。相信台吐兩國有著共同利益，並將共同努力，致力於維護雙方人民的民主、和平、穩定與繁榮，讓世界更加美好和安全。

法莉莉表示，身為吐瓦魯國駐台大使，她承諾將秉持勤勉與尊重的態度，推動雙邊關係發展，促進相互理解，並在共同關切的領域推展合作，期待與台灣政府及其他夥伴密切合作，實現共同目標，繼續為兩國打造更繁榮、和諧的未來，感謝賴總統給她機會來台服務，為深化兩國邦誼努力。

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