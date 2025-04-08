Ray實力席捲美國！4國網紅組團訪台 全球破3500萬次觀看

外交部長林佳龍與巴拉圭網紅Yolanda（圖中右2）及瓜地馬拉網紅Allison（圖中左2）在台灣體驗巴國牛肉蔥抓餅及瓜國咖啡。（外交部提供）

2025/04/08 13:35

〔記者方瑋立／台北報導〕近期被封為台灣「最強高中生」的網紅Ray的成功案例掀起熱議。外交部考量新媒體平台傳播效益越來越高，上（3）月16日至22日首次嘗試邀請巴拉圭、瓜地馬拉、捷克和以色列4國網紅組團訪台，搭配「軟實力」主題的體驗行程，訪台期間在社群平台發布逾200則貼文、短影音，全球觀看破3500萬次，外交部今（8）日表示，此次文宣效益極佳，將視今年邀訪預算情形，研議繼續加辦的可能性。

「Ray實力」在美國刮起台灣旋風，外交部也將宣傳擴展至網紅領域。外交部國際傳播司司長徐詠梅今天在例行記者會上表示，外交部近年來每年邀請100餘名主流媒體記者來台訪問，成效良好。

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徐詠梅指出，外交部考量新媒體平台也有越來越高的傳播效益，因此上（3）月16日至22日辦理「軟實力」主題的媒體邀訪時，首次嘗試邀請網紅組團。

她說明，此次邀請巴拉圭、瓜地馬拉、捷克及以色列4組網紅，行程上除了體驗台北101、大稻埕、美食、飲茶、花蓮原住民文化之外，也安排與外交部次長互動。

徐詠梅指出，巴、瓜兩友邦網紅與外交部長林佳龍共同品嚐台式巴拉圭牛肉捲餅與瓜地馬拉咖啡，也邀請台巴科技大學在台科大的交換學生一起參與，網紅對台灣引進友邦產品及推動雙方教育合作感到十分欣喜。

另外，以、捷兩國網紅則與外交部政務次長吳志中前往台北市國語實小，了解該校和以色列小學的筆友交流計畫，並欣賞該校樂團演奏捷克知名樂曲「念故鄉」，網紅對於這些小朋友的交流和表演相當感動。

徐詠梅表示，4組網紅將許多訪台行程拍攝為短影音，訪台期間更在社群媒體各平台共發布逾200則貼文，獲全球超過3500萬次觀看，文宣效益極佳，國傳司將視今年邀訪預算使用情形，研議加辦網紅邀訪的可能性。

外交部政務次長吳志中與以色列網紅Eylon及捷克網紅Monika在國語實小進行文化交流互動。（外交部提供）

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