強調關稅談判、大罷免同等重要 張茂楠：藍營不用藉機施壓

民進黨台北市黨部今上午赴濱江市場設行動連署站，續催大罷免。（記者甘孟霖攝）

2025/04/08 13:33

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免浪潮愈來愈熱，民進黨台北市黨部今（8日）赴台北市濱江市場進行動連署站。面對近日美國總統川普揮下關稅大刀，國民黨也喊出終止停止罷免內耗，民進黨北市黨部主委張茂楠說，談判關稅與罷免是兩回事，都一定會持續進行下去，尤其罷免是民意、民眾自發結果，藍營不用藉機施壓。

張茂楠表示，連署第二階段進入衝刺階段，民進黨希望協助公民團體繼續達標，持續透過擺攤衝刺；而近日國民黨藉由關稅議題，要求停止大罷免，但這是兩件事情，對美政府談判關稅不會停止，罷免也不會停止，因這攸關台灣未來的政治運作。

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張茂楠說，國民黨早知如此何必當初，罷免藍委的民團都是人民不滿藍委才站出來，是民間自發性運動，這也攸關未來立法院能不能走回正軌，新的民意會告訴我們台灣如何走下去，這是罷免的重要意義。

針對台北市綠委吳思瑤、吳沛憶罷免案也進入第二階段，張茂楠說，罷免「雙吳」是國民黨的反制動作，是沒有道理的惡罷行為，兩位立委在問政服務上都非常優異，接下來黨部公職、議員也都會全力協助，讓雙吳的政績能讓國人看見並了解，將持續規劃聲援活動，讓好的人繼續留在立院為民服務。

民進黨台北市黨部今上午赴濱江市場設行動連署站，續催大罷免。（記者甘孟霖攝）

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