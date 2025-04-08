中美貿易戰2.0 王婉諭：若如國民黨人主張加大對中投資將「死路一條」

時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

2025/04/08 13:29

〔記者林哲遠／台北報導〕美國總統川普的對等關稅影響全球，美國白宮證實台灣已與美國聯繫；反觀，中國強硬拒絕談判，中美雙方更以相互加徵關稅較勁。時代力量黨主席王婉諭今日分析，在中美貿易戰2.0的賽局中，台灣沒有選錯邊的本錢，這波關稅戰，川普仍劍指中國，若台灣真如國民黨「戰鬥藍」發起人趙少康等國民黨人的主張，停止對美投資、加大對中投資、開放中客來台，台灣就是死路一條。

王婉諭在臉書發文指出，即便川普關稅本質上是要解決美國財政赤字、製造業外移的問題，但從另一個層次來說，這也是川普堅壁清野，區分「敵我陣營」的政治手段。她分析，美國宣布關稅戰至今，除了全球股市一致崩盤，新的態勢是全球超過50個國家接觸美方，表示無意升高衝突，希望針對關稅進行談判，其中，除了台灣之外，包含越南、柬埔寨、歐盟都端出「零關稅」的方案。

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「只有中國強硬拒絕談判，更祭出了34%的報復關稅，」王婉諭續指，結果，川普昨晚宣布，如果中國不撤回報復關稅會再加徵50%的關稅，代表累計稅率將達到104%，至於其他願意協商的國家，白宮已準備好展開談判。

王婉諭分析，川普提出這些超出現實的關稅數字，無非就是要逼全世界上牌桌跟他談，但最終真的會課這個高的關稅嗎？她不這麼認為，因為美國股市已經充分反映了對於這項政策的不認同，包含共和黨議員、多位長期保守派的意見領袖，也已經紛紛表示對於經濟衰退的擔憂。

「現在，就看各國政府如何和美國談判了。」王婉諭說，中國是川普關稅政策的重中之重，在中美貿易戰2.0的賽局中，台灣沒有選錯邊的本錢。這一波的關稅戰，川普仍舊劍指中國，任何國家倒向中國陣營、為中國洗產地，必然會遭致更多的制裁和對抗。

王婉諭直言，在這個時間點，如果台灣真的像趙少康等國民黨政治人物的主張一樣，全面停止對美投資、加大對中投資，並且開放中客來台，那台灣就是死路一條。關稅戰才剛拉開序幕而已，這將會是一個為期數個月、數年的國際賽局，政府除了做好準備、因應衝擊外，更不能忘記這本來就是一場國際政治的博弈，「應充分地讓國人知道我們的立場，台灣社會才能站穩腳步，在國際社會立足。」

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