為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中美貿易戰2.0 王婉諭：若如國民黨人主張加大對中投資將「死路一條」

    時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

    時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

    2025/04/08 13:29

    〔記者林哲遠／台北報導〕美國總統川普的對等關稅影響全球，美國白宮證實台灣已與美國聯繫；反觀，中國強硬拒絕談判，中美雙方更以相互加徵關稅較勁。時代力量黨主席王婉諭今日分析，在中美貿易戰2.0的賽局中，台灣沒有選錯邊的本錢，這波關稅戰，川普仍劍指中國，若台灣真如國民黨「戰鬥藍」發起人趙少康等國民黨人的主張，停止對美投資、加大對中投資、開放中客來台，台灣就是死路一條。

    王婉諭在臉書發文指出，即便川普關稅本質上是要解決美國財政赤字、製造業外移的問題，但從另一個層次來說，這也是川普堅壁清野，區分「敵我陣營」的政治手段。她分析，美國宣布關稅戰至今，除了全球股市一致崩盤，新的態勢是全球超過50個國家接觸美方，表示無意升高衝突，希望針對關稅進行談判，其中，除了台灣之外，包含越南、柬埔寨、歐盟都端出「零關稅」的方案。

    「只有中國強硬拒絕談判，更祭出了34%的報復關稅，」王婉諭續指，結果，川普昨晚宣布，如果中國不撤回報復關稅會再加徵50%的關稅，代表累計稅率將達到104%，至於其他願意協商的國家，白宮已準備好展開談判。

    王婉諭分析，川普提出這些超出現實的關稅數字，無非就是要逼全世界上牌桌跟他談，但最終真的會課這個高的關稅嗎？她不這麼認為，因為美國股市已經充分反映了對於這項政策的不認同，包含共和黨議員、多位長期保守派的意見領袖，也已經紛紛表示對於經濟衰退的擔憂。

    「現在，就看各國政府如何和美國談判了。」王婉諭說，中國是川普關稅政策的重中之重，在中美貿易戰2.0的賽局中，台灣沒有選錯邊的本錢。這一波的關稅戰，川普仍舊劍指中國，任何國家倒向中國陣營、為中國洗產地，必然會遭致更多的制裁和對抗。

    王婉諭直言，在這個時間點，如果台灣真的像趙少康等國民黨政治人物的主張一樣，全面停止對美投資、加大對中投資，並且開放中客來台，那台灣就是死路一條。關稅戰才剛拉開序幕而已，這將會是一個為期數個月、數年的國際賽局，政府除了做好準備、因應衝擊外，更不能忘記這本來就是一場國際政治的博弈，「應充分地讓國人知道我們的立場，台灣社會才能站穩腳步，在國際社會立足。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播