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    外交部「星廚探味」紀錄片獲美2大獎 預算被砍無緣拍續集

    外交部國際傳播司司長徐詠梅。（記者方瑋立攝）

    外交部國際傳播司司長徐詠梅。（記者方瑋立攝）

    2025/04/08 13:22

    〔記者方瑋立／台北報導〕外交部2023年與得標廠商Discovery合作製播的「星廚探味：台灣」國情紀錄片，今年3月獲得美國第16屆The Taste Awards「最佳非英語節目、影集或影片」與「最佳亞洲節目」兩項殊榮，且入選華納兄弟國際串流平台Max的節目片單，持續擴展台灣文化的國際能見度；今年的「AI科技島：台灣」5月9日將首播。但據了解，由於外交部今年度業務費半數被凍、媒宣費全刪，明年無緣再見到優秀紀錄片出產。

    外交部國際傳播司司長徐詠梅今（7）日在例行記者會上宣布好消息，外交部前年與得標廠商Discovery頻道合作製播「星廚探味：台灣」國情紀錄片，今年3月在美國第16屆The Taste Awards中獲得「最佳非英語節目、影集或影片」與「最佳亞洲節目」兩項殊榮。

    此外，該片也獲選納入Discovery頻道母公司華納兄弟集團Max國際串流平台的節目片單，持續讓更多國際觀眾深入體驗台灣美食的獨特魅力，提升台灣文化的國際能見度。

    徐詠梅說明，「星」片是外交部為配合疫後國境重開、吸引國際旅客來台政策，以推廣台灣美食文化為主軸而策製的紀錄片。此次獲獎顯示外交部與跨國媒體合製國情影片，透過其國際通路向全球展示台灣多元風貌，除文宣效益良好外，並獲得國際傳播業界肯定。

    另外，徐指出，外交部今年為凸顯「總合外交」3大支柱之一「經濟外交」，特別與得標業者Discovery頻道合作製播「AI科技島：台灣」國情紀錄片，內容介紹台灣為全球晶片與AI產業供應鏈不可或缺的要角。

    徐詠梅表示，「AI科技島：台灣」紀錄片將於5月9日（五）晚上10點在台灣 Discovery頻道首播，並於5月22日起陸續在包括日、韓、印度等20個亞洲國家播出，配合5月20日至23日舉行的「國際電腦展」（Computex），擴大宣傳效益。首播前將有精華預告片及詳細播映表，屆時將與媒體朋友分享。

    不過，據了解，由於外交部今年度「媒體宣傳費」預算已遭立院國民黨團以「撙節開支」為由全數刪除，除已無法再執行國情紀錄片招標案，世界各國與台灣觀眾明年無緣再看到優秀作品出產外，也大大衝擊外交部「讓世界看到台灣」的主要任務之一。

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