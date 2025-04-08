林右昌赴桃市議會民進黨團 關心32％關稅對產業影響

民進黨秘書長林右昌到議會與黨團議員開會，了解美國對台32%關稅對桃園影響。（記者謝武雄攝）

2025/04/08 13:08

〔記者謝武雄／桃園報導〕美國總統川普在台灣時間3日清晨宣布關稅計畫，台灣遭課徵32%關稅，桃園市議會今進行市長工作報告，除三黨議員關心該議題外，民進黨秘書長林右昌也到議會與黨籍議員開會了解狀況；民進黨團總召李宗豪表示，總統賴清德非常關心關稅對產業影響，故請秘書長來桃園了解狀況，議員們除說明桃園產業特色及市府作為供中央參考。

林右昌是上午10點40分到達黨團召開會議，市黨部主委黃傅淑香也全程陪同，整個會議採閉門會議方式未開放採訪、拍照，10點20分會議結束林右昌未接受採訪就離去，李宗豪轉述會議內容說，林右昌非常關心桃園市政府作為，包含北北基桃聯合會議、企業座談會；受影響產業面向，包含汽車產業生產鏈、電子工業及伺服器等產業。

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張善政也提到，除第一時間就呼籲中央運用去年超徵稅款，進行「緊急紓困」、「數位轉型」、「產業鏈重組」與「搶佔全球技術前沿」四大重點工作，此外，桃園受影響最大的產業包含伺服器、PCB、記憶體模組及汽車零組件等，市府成立應變小組與業者密集互動，掌握產業受衝擊狀況，與中央密切合作，後續則輔導產業轉型，拓展海外商機。

張善政也坦承，關稅32%實施後對桃園影響比疫情還嚴重，未來還衍生關廠、勞工失業等問題，市府也會密切關注。

其中民進黨議員許家睿、余信憲認為，既然中央有具體政策，市府就應該要逐項檢討，另外市府未召開企業會議，就要參加北北基桃聯合會議，質疑拿什麼內容跟方案參加北北基桃聯合會議，也呼籲不該只有政治宣示，而是要編列具體經費，提出具體措施。

議員張桂棉、謝美英也提到，32%關稅後遺症已經顯現，甚至有的工廠已經減產因應、甚至放無薪假，接下來衍生失業問題，這些都是環環相叩的，議員黃敬平、陳韋曄指出，推估桃園市受影響人口將近30萬人，佔人口總數12%，衝擊非常地大，建議跨縣市平台會議，不妨邀請美台商會、AIT台北辦事處，聽聽業者心聲。

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