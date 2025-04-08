民進黨團佔領議場 黃國昌：賴清德繼續放任胡鬧嗎？

民眾黨團總召黃國昌（中）等人8日於立法院議場前召開記者會，痛批民進黨執政團隊無能、民進黨團監督無心。（記者塗建榮攝）

2025/04/08 12:56

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院民進黨團今日再度佔領議場，民眾黨團總召黃國昌質疑，民進黨在議場擺上大「拯救股市請卓院長專案報告」布條，卻杯葛議事進行，這是在玩什麼兩面手法，不知道民進黨惡意杯葛圖的是什麼，總統賴清德要繼續放任民進黨胡鬧嗎？

黃國昌在臉書發文指出，今天早上，民進黨立院黨團再一次阻攔立法院院會召開，派出民進黨立委吳秉叡霸佔主席台，鎖上主席台後方的門，不讓行政院官員列席，也不讓韓國瑜院長主持會議，再度癱瘓議事。

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「我真的看不懂民進黨在胡鬧什麼。」黃國昌說，昨天行政院院長卓榮泰邀請朝野黨團共商國是，民眾黨團表在會中表示，希望邀請卓榮泰到立法院針對美國新關稅政策進行專案報告，也獲得卓榮泰同意，執政的民進黨團卻表示反對；今早民進黨又在議場擺上大布條，說要「拯救股市請卓院長專案報告」，卻杯葛議事進行，這是在玩什麼兩面手法？

此外，行政院昨提供的會議資料請求立法院儘速通過「產業創新條例」以提供租稅優惠，黃國昌透露，民眾黨團今已正式提出討論事項，第一案是請卓榮泰專案報告，第二案就是行政院要求的產創條例，本來今早就可以完成三讀，沒想到是民進黨立委自己出來杯葛，簡直是莫名奇妙。

黃國昌強調，他不知道民進黨惡意杯葛圖的是什麼，但當百工百業都在焦急等待賴清德政府提出因應對策的同時，民進黨卻不顧人民生計，執意癱瘓國會。難不成因為民進黨團總召柯建銘昨天說「要搞鬥爭怎麼搞得過我」，所以民進黨親自示範如何在國會「搞鬥爭」？呼籲賴清德總統出面，不要繼續放任民進黨在國會胡鬧。

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