美國高關稅衝擊新北、台中兩市產業 盧秀燕今與侯友宜共商因應之道

盧秀燕今天下午將跟侯友宜商談關稅風波因應事宜。（記者蘇金鳳攝）

2025/04/08 12:53

〔記者蘇金鳳／台中報導〕美國總統川普對台灣加徵32%的關稅，新北市長侯友宜今天下午將與台中市長盧秀燕進行市政交流，是否會談及如何因應關稅；對此，台中市長盧秀燕表示，會與侯市長進行如何因應關稅的意見交流。

此外，盧秀燕表示，為了因應關稅風波，兵貴神速，昨天召開4場相關的會議，晚上跟中部8縣市討論因應之道，共做出了呼籲政府宣布不要在1年內抽銀根等7點聲明。

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關稅問題讓產業界哀鴻遍野，新北市長侯友宜今天下午將到台中市政府進行交流，市長盧秀燕表示，原本安排是一般性市政交流，但現在最關心是美國關稅風暴，因此兩市要共同討論的議題也是如何因應關稅風暴的問題，新北市及台中市是第一及第二大城市，地方大、產業多，面臨的衝擊也大，侯友宜有因應方案，台中市也有，雙方可交流意見，可得更多訊息及因應辦法，對產業地方政府及國家會有幫忙。

盧秀燕並表示，昨天晚上9點到10點也跟中部八縣市首長進行視訊會議，達成共識，提出七點聲明。

盧秀燕表示，首先是呼籲政府1年內不要抽銀根，因為全世界都在跟美國談判，不知何時輪到我國，可是中小企業可能撐不住，希望政府快宣布以安民心。

其次，8個縣市認為880億元也是工具之一，8個縣市首長共同支持總統賴清德跟行政院長卓榮泰，來協助中央穩定財經形勢，並呼籲立院快通過。

其外，盧秀燕表示，8個縣市有些農業縣，呼籲中央跟美國談判時，要注意避免犧牲衝擊農業等弱勢產業；另外有業者遭抽單，要結束公司縮小規模，勞工會受到衝擊，8個縣市整備勞工扶助方案，照顧勞工方案及加強社會安全網會提早準備。

盧秀燕並表示，此外要分散市場，爭取美國以外的市場，並協助參展爭取訂單增加補助，第7點 就是台灣在各國競爭的關鍵時刻，用兵貴在神速，一刻都不能等，建議行政院要即時精準的的掌握美國加徵關稅的相關事宜，提供有關單位地方政府及業界做精準的因應措施。

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