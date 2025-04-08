吳思瑤、吳沛憶罷免案二階領件 藍青年軍盼給賴總統「520大禮」

罷免吳思瑤第二階段領表，國民黨青年軍罷免領銜人賴苡任（右起）、李孝亮、滿志剛、劉思吟、邱浩瀚等人到中選會領表。（記者王藝菘攝）

2025/04/08 12:43

〔記者李文馨／台北報導〕全台大罷免戰火持續延燒，目前共計35件罷藍案及12件罷綠案陸續進入二階連署。由藍營青年軍組成的罷免民進黨立委吳思瑤及吳沛憶團體今（8日）上午赴中選會領取二階連署表格，召集人賴苡任認為，國難當前吳思瑤還在想著大罷免，盼在520前讓罷吳案達標，送出一份「大禮」給賴總統。

吳思瑤回應，國難當前，她今天都在立法院協助處理川普關稅的衝擊，依舊做好她的立委工作；她同時反問，國難當前，是誰在搞惡罷？是誰在作亂？而且用政黨意志搞罷免，還搞得這麼混亂？

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罷免吳思瑤召集人賴苡任表示，面對關稅加徵，吳思瑤作為一個被罷免的立委，完全不關心台灣企業受衝擊，卻天天喊要罷免別人，這樣的態度讓許多支持者都無法接受。

賴苡任指出，依據法定程序，罷免第二階段有60天的連署期，但他將比照其它罷團，以40天為限、力拚達成3萬5千份連署書；他也提到，連署第40天剛好落在5月20日、賴清德就任一週年，因此他也號召支持者共同努力，在520前送出一份「大禮」給賴總統，吳思瑤罷免案達標的第二階段連署書。

對於外界質疑藍營立場反覆，一邊說要停止大罷免、一邊又協助行動，賴苡任表示，「玩兩手策略的其實是民進黨」，在關稅衝擊爆發當下，吳思瑤第一時間不是關心企業受害，而是呼籲要罷免藍委羅智強，當國民黨提出盼停止雙方罷免行動、朝野共赴國難時，吳思瑤的回應卻是沒人能阻撓大罷免。

吳沛憶一階死亡連署多 李孝亮：汲取寶貴教訓

吳沛憶罷免案一階死亡提議逾百件，李孝亮挨告偽造文書，李孝亮母親兩度發表聲明護兒，並點名國民黨北市黨部主委黃呂錦茹施壓李孝亮任領銜人。對此，李孝亮表示，「媽媽真的是擔心我，會跟媽媽繼續溝通」。

媒體詢問，一階死亡連署較多，二階有何規劃避免類似情事？李孝亮說，他們會從過去的經驗汲取寶貴教訓，相信二階連署會更加圓滿。媒體追問，名冊部分是否有跟黨中央溝通即時更新，程序上會如何改進。李孝亮說：「我們沒有接到任何名冊，我真的不知道」，未來民眾來簽連署也會要求看一下身份證。

罷免吳沛憶召集人劉思吟表示，美國對台加徵32%關稅，吳沛憶不僅忽視自己中正萬華選區的民意，還特地前往花蓮與民進黨一同推動罷免藍營立委；身為執政黨立委，她不關心台灣民眾最在意的經濟問題，反而忙著進行罷免行動，這絕非中正萬華居民所樂見。

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