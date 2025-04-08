連假助攻苗栗罷免連署雙破萬 4/13沈伯洋、四叉貓助陣山線首場宣講

苗栗國罷免立委連線表示，連署人數穩定成長，清明連假每日平均收到近千份，兩區連署書均破一萬份，並預計於13日舉辦山線首場宣講活動，將邀立委沈伯洋、時事網紅「四叉貓」助陣。 （圖由苗栗國罷免立委連線提供）

2025/04/08 12:35

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公民團體「苗栗國罷免立委連線」推動罷免苗栗第一選區泛藍無黨籍立委陳超明、第二選區國民黨籍立委邱鎮軍進行第二階段連署。苗栗國罷免立委連線表示，連署人數穩定成長，清明連假每日平均收到近千份，兩區連署書均破一萬份，並預計於13日舉辦山線首場宣講活動，將邀立委沈伯洋、時事網紅「四叉貓」助陣。

罷免團隊表示，苗栗兩區立委罷免案皆已通過第一階段審查，目前正進行第二階段連署。自啟動以來，已在苗栗縣內設立多處連署站點，並持續招募志工、協調場地，連署人數穩定成長，尤其清明連假期間每日平均收到近千份連署，兩區連署書分別破萬份，顯示苗栗罷免議題正持續加溫及苗栗鄉親對於家鄉政治改變的期待已逐漸化為行動。

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罷免團隊強調，「每一份連署書、每一位到場協助的志工，都是這場公民行動的關鍵力量。」感謝各界對苗栗罷免行動的持續關心與支持，將持續結合友善力量，擴大設站、巡迴宣講與行動據點，讓罷免行動能更深更廣的接觸到每個苗栗人。

罷免團隊也指出，目前已邀請到多方護台嘉賓應援苗栗，繼3月30日後龍總部成立後，4月13日將邀沈伯洋及「四叉貓」助陣苗栗，於山線地區辦理首場連署宣講活動，持續推升罷免熱度。活動現場也將設有苗栗兩區罷免連署站，呼籲民眾一同以行動反抗阻礙台灣未來的立委，用連署罷免自甘為「傅隨組織」、不顧民意的邱鎮軍與陳超明。

罷免團體表示，「反抗不是仇恨，是對台灣的責任；罷免不是破壞，是讓苗栗有更好未來的起點。」請各位苗栗人，一起為家鄉，為下一代勇敢用筆完成歷史性的一刻。

苗栗縣公民團體「苗栗國罷免立委連線」推動罷免苗栗第一選區泛藍無黨籍立委陳超明、第二選區國民黨籍立委邱鎮軍進行第二階段連署。苗栗國罷免立委連線表示，連署人數穩定成長，清明連假每日平均收到近千份，兩區連署書均破一萬份。 （圖由苗栗國罷免立委連線提供）

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