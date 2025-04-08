川普拋對等關稅影響台美關係？ 外交部：溝通管道暢通

外交部發言人蕭光偉。（記者方瑋立攝）

2025/04/08 12:37

〔記者方瑋立／台北報導〕美國總統川普拋出對等關稅震撼全球各國，外交部今（8）日強調，台美關係獲美國跨黨派共識支持，台灣會持續致力強化台美間經濟韌性，在外交關係上，雙方都有非常暢通的溝通管道，將保持密切溝通。

川普拋關稅震撼彈動搖全球，媒體關心是否影響台美關係？外交部發言人蕭光偉今天在例行記者會上表示，台美關係是獲得美國跨黨派共識及支持，特別是台美在貿易投資、半導體關鍵供應鏈、健康科技教育以及人文交流等方面，都是彼此密切合作的夥伴。因此，外交部會持續地致力強化台美間的經濟韌性。

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至於台美雙邊外交關係，蕭強調，雙方有非常暢通的溝通管道，我方會就雙方彼此所關切的議題保持密切溝通。

另外，外交部針對美國新關稅措施的任務與工作重點，蕭光偉重申外交部長林佳龍今稍早受訪回應重申，我方已與美方建立聯繫，遵照總統賴清德指示透過談判的方式爭取改善，由行政院副院長鄭麗君領導談判團隊，進行包括降低關稅、採購投資，或美方關心的非關稅貿易障礙。

他強調，政府將準備各種方案，只要確定談判的時間及方式，即可隨時與美方談判。

蕭光偉說，外交部將持續配合行政院及各相關部會，加強對美溝通工作，並強化與各國經貿關係。

至於媒體報導國安會秘書長吳釗燮、林佳龍赴美談判會面對象，以及4月3日前是否已有代表在美談判，外交部沒有評論。

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