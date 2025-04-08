為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    川普拋對等關稅影響台美關係？ 外交部：溝通管道暢通

    外交部發言人蕭光偉。（記者方瑋立攝）

    外交部發言人蕭光偉。（記者方瑋立攝）

    2025/04/08 12:37

    〔記者方瑋立／台北報導〕美國總統川普拋出對等關稅震撼全球各國，外交部今（8）日強調，台美關係獲美國跨黨派共識支持，台灣會持續致力強化台美間經濟韌性，在外交關係上，雙方都有非常暢通的溝通管道，將保持密切溝通。

    川普拋關稅震撼彈動搖全球，媒體關心是否影響台美關係？外交部發言人蕭光偉今天在例行記者會上表示，台美關係是獲得美國跨黨派共識及支持，特別是台美在貿易投資、半導體關鍵供應鏈、健康科技教育以及人文交流等方面，都是彼此密切合作的夥伴。因此，外交部會持續地致力強化台美間的經濟韌性。

    至於台美雙邊外交關係，蕭強調，雙方有非常暢通的溝通管道，我方會就雙方彼此所關切的議題保持密切溝通。

    另外，外交部針對美國新關稅措施的任務與工作重點，蕭光偉重申外交部長林佳龍今稍早受訪回應重申，我方已與美方建立聯繫，遵照總統賴清德指示透過談判的方式爭取改善，由行政院副院長鄭麗君領導談判團隊，進行包括降低關稅、採購投資，或美方關心的非關稅貿易障礙。

    他強調，政府將準備各種方案，只要確定談判的時間及方式，即可隨時與美方談判。

    蕭光偉說，外交部將持續配合行政院及各相關部會，加強對美溝通工作，並強化與各國經貿關係。

    至於媒體報導國安會秘書長吳釗燮、林佳龍赴美談判會面對象，以及4月3日前是否已有代表在美談判，外交部沒有評論。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播