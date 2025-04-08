羅智強喊罷免川普 黃帝穎：藍白干預美國內政國際笑話

律師黃帝穎。（資料照）

2025/04/08 12:48

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普2日宣布針對全球「對等關稅」政策，其中對台灣課徵32％關稅，沒想到國民黨立委羅智強卻發文，戲稱總統賴清德可用「罷免川普」等3招應對，引發大批網友撻伐，怒批他是「政治小丑」。對此律師黃帝穎表示，國民黨立委羅智強民眾黨立委狂言罷免川普，藍白立委干預美國內政簡直國際笑話。

黃帝穎在臉書PO文表示，川普關稅政策，引起全球股市震盪，台灣被公布課徵32%關稅，賴總統公布比照美加墨自由貿易協定0關稅談起等五大策略，奮力穩定國內經濟，荒謬的是，國民黨立委羅智強及民眾黨立委陳昭姿竟狂言「罷免川普」，不論是什麼酸言，都是全球各國因應美國關稅，唯一外國國會議員發表干預美國內政「罷免川普」狂言，簡直國際笑話。

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黃帝穎指出，川普政策的政治責任，是美國國會及公民的事，藍白立委卻嗆「罷免川普」干預他國內政，毫無國際觀與民主法治分際，更凸顯罷免不適任立委的必要性，才能回歸民主常軌，國民黨兩岸共同市場會更慘。

黃帝穎續指，美對中課徵關稅54%，對台課徵關稅32%，美對中國與台灣的關稅差異高達22%，國民黨嗆「賴清德依美抗中付出代價」，藍白立委羅智強等更狂言罷免川普，顯然奉中抗美。

黃帝穎直言，事實上，國民黨經濟政策「兩岸共同市場」，還好未遂，台灣才能逃過54%高關稅一劫。國民黨罵賴總統「依美抗中的代價」等操作疑美論徹底破功！因為親中更慘！

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