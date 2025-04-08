中資權益輪又來亂？獅子山貨輪滯留望安海域2天 海巡監控中

獅子山共和國雜貨輪滯留停泊望安東0.5海浬數日，引發各界擔憂。（望安民眾提供）

2025/04/08 11:54

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國灰色地帶襲擾事件頻傳！自今年1月15日先是台馬3號海纜全斷；接著1月22日台馬2號也因為芯線老化問題故障、2月16日全斷，緊接著2月25日台澎3號也斷纜，疑與中國權宜輪有關。現傳出有中資背景的獅子山共和國雜貨輪YUAN DONG MING YUE，以機械故障為由，停泊滯留望安東0.5海浬多日，引發澎湖海巡高度重視，全天候進行監視，但當地無電纜。

根據了解，YUAN DONG MING YUE雜貨輪隸屬獅子山共和國（賽拉利昂），總噸位 數2325噸，船上有船員8人，都是印尼籍，7日錨泊於北緯23度23分、東經119度30分，望安東0.3浬（水深16-20米），澎湖海巡隊3519艇接獲通報趕往，下午2時20分廣播後，以VHF跟船上人員通話，表示該輪因機械故障需檢修至今（8）日下午方起錨離開。

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根據海巡署澎湖第13巡防區查證，由中國福建出發，前往印尼的雜貨輪空船，7日跟基隆海岸電台呼叫，表示機械故障可能停2天。3519艇請該輪離開時與港務台回報，並全程啟動海陸雷達進行全天候監控。

由於望安東0.5海浬為我國禁制海域，屬於領海區，雜貨輪直接就錨泊在望安北邊岸際，不少民眾不明究理，看到以為是擱淺，一度引發誤解，同時因今年初屢次發生灰色地帶海底電纜遭到破壞，也讓外界擔心歷史重演，但經查當地海域無電纜通過，還是要慎防肩負軍事偵查任務。

獅子山共和國雜貨輪錨泊海域，在我國領海禁制海域相當敏感。（民眾提供）

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