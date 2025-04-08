防中國水產品傾銷洗產地 專家籲政府提高對中關稅等3措施嚴堵

台灣鯛協會理事長、嘉義大學助理教授郭建賢表示，透過DNA鑑定可確定吳郭魚是否為台灣生產。（資料照）

2025/04/08 11:44

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣半導體以外產品將被美國課32%關稅，我方已赴美展開以雙方0關稅為基礎談判，中國則對美採報復策略，美總統川普擬再加稅50%，中國產品將面臨104%關稅；水產專家提醒，我國應盡速完成對美關稅談判，也要盡速透過分子或DNA檢定技術防止中國產品洗產地，並呼籲我國政府應提高中國水產品關稅避免傾銷。

美國為台灣農產品外銷最大出口市場，台灣去年農產品輸美達8.8億美元，外銷大宗品項包含蝴蝶蘭、台灣鯛（吳郭魚）、魷魚、茶葉等，其中我國養殖的吳郭魚有4成都以外銷為主，最大外銷市場就是美國，因關稅尚不明朗，部分養殖吳郭魚漁民傳出被加工廠砍價等情況。

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台灣鯛協會理事長、嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢表示，現在吳郭魚池邊價確實較不平穩，就是因為最後台灣被美國徵收的關稅尚不明朗，美國當地進口商也在觀望，畢竟一來一去可能成本就會相差32%，在訂單暫緩下，加工廠也因此會先暫停進魚，若現在漁民急著出貨給加工廠，就會面臨重新談價，「有2、3家加工廠已經在重新議價。」他指出，現在天氣還不熱，呼籲養殖戶不要急著出魚，可以讓魚在池1到2週以等待最後關稅談判結果，絕對不要恐慌性拋售，以免最後後悔莫及。

郭建賢表示，政府除要加速談判關稅腳步，隨中國可能被美國提高到104%關稅，更要嚴堵中國水產品屆時傾銷到台灣，或到台灣加工後洗產地，他舉吳郭魚為例，要辨別原料是否為台灣吳郭魚可用DNA鑑定，因台灣吳郭魚都是自己培育繁殖，因此都帶有特殊的DNA標誌，和中國吳郭魚截然不同，只要透過DNA鑑定，就可有效防堵中國吳郭魚以飼料名義輸入後來台洗產地。至於水產品加工廠是否使用中國水產原料，也可從該加工廠是否有買本地的魚、進魚，才比對出貨的魚片量，雙管齊下，就可嚴堵。

隨美國大幅提高中國關稅，郭建賢也提醒，中國的水產品可能會大肆傾銷到台灣，尤其市面上的黃魚，因只有中國在養殖，因此幾乎都自中國進口，加上之前越南和美國談判時，美國即要求越南應提高對中國關稅，他指出，以維護台灣漁民權益立場，我國提高中國水產品關稅是合理措施，將有助避免中國水產品低價傾銷。

台灣市面的黃魚幾乎都是中國貨。（資料照）

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