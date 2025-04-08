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    美關稅恐衝擊我國農產品 陳駿季：農業部將提180億支持方案

    農業部長陳駿季立院備詢前受訪表示農業部也提出總金額約180億台幣，提供金融支持、產業結構體質提升、競爭力提升以及獎勵措施。（記者陳逸寬攝）

    農業部長陳駿季立院備詢前受訪表示農業部也提出總金額約180億台幣，提供金融支持、產業結構體質提升、競爭力提升以及獎勵措施。（記者陳逸寬攝）

    2025/04/08 11:34

    〔記者林哲遠／台北報導〕因應美國對台祭出加徵32％對等關稅，行政院提出「9大面向、20項措施、總經費880億元」支持方案。農業部長陳駿季今日在立院受訪時表示，美方關稅對我國輸美的農產品都有不同程度的影響包含花卉、毛豆、茶葉，以及一些漁產品等，農業部也提出總金額約180億台幣，提供金融支持、產業結構體質提升、競爭力提升以及獎勵措施。

    陳駿季指出，目前關稅提高32%對我國所有輸美的農產品都有不同程度的影響，據農業部評估，主要影響是占比較高的花卉、毛豆、茶葉，以及一些漁產品等。面對衝擊，農業部也提出相關支持方案，總金額約180億，提供包含金融支持、產業結構體質提升、競爭力提升以及獎勵措施。

    媒體追問其影響的金額規模為何？陳駿季說明，台灣輸美本身大概8.9億美金，對美方來說，農產品是貿易順差，美國每年輸到台灣大概36.9億，農業部最擔心的是市場的萎縮，因為高關稅對美國市場是不利的，我方會持續溝通。

    至於今年是否續派農業團到美採購，陳駿季說，每隔兩年或一年，農業部都會針對大宗飼料黃小玉（黃豆、小麥、玉米）部分到美國採購，今年也不例外。

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