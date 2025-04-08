民進黨團六度佔領議場 傅崐萁：還竊佔韓國瑜座位

國民黨團批評民進黨團總召柯建銘搶C位。（記者陳逸寬攝）

2025/04/08 12:05

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院民進黨團今天六度佔領議場導致無法開會。國民黨團總召傅崐萁在議場門口舉行記者會表示，因應美國對等關稅政策必須來通過特別預算的國會，再一次被民進黨踐踏，不只霸佔了主席台，而且直接竊佔立法院長韓國瑜院長的座位。

傅崐萁表示，當全國2300萬人民心裡不斷的在淌血、哭嚎，台灣必須要有政府能夠來協助所有受難人民和產業。民進黨呼籲要來做產業振興和勞工的紓困，提出特別預算880億，國民黨團已經清楚的表達，全力支持國家產業振興與人民的紓困，更要讓我們的經濟能夠穩定下來。

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傅崐萁表示，行政院長卓榮泰對在野黨的呼喚，也邀請他們到行政院做面對面協商，國民黨團表達非常願意，朝野同心共赴國難，一起拯救在水火中的蒼生百姓。

傅崐萁表示，但此時時刻，看到必須來通過特別預算的國會，再一次被民進黨踐踏，不只霸佔了主席台，而且直接竊佔韓國瑜院長的座位，目中無人、踐踏國會。國會是代表全國民意和民權的位子，竟然由民進黨派了一些小丑沐猴而冠，竊佔韓國瑜院長的位子。

傅崐萁說，再次希望賴清德總統當家不鬧事，看看辛苦的卓榮泰希望拯救全國的產業以及受難的勞工如何紓困，但民進黨團卻是霸佔主席台，讓今天的會議無法持續來運作，「已經第六次癱瘓國會，難道這個就是賴清德總統您的意思嗎？」還是民進黨黨團已經脫離賴總統掌握，已經開始對抗卓榮泰還是賴總統？

傅崐萁表示，民進黨團真的是搞錯戰場，大家如何一起來拯救受難的人民，這才是我們該做的事情，這才是全國人民的主戰場，請民進黨不要搞錯戰場，再次癱瘓國會，把意識形態跟鬥爭帶到國會，玷污國會。

傅崐萁強調，這是全國民意殿堂，國難當頭當家不鬧事，協助受難產業和勞工，這才是當務之急。請賴總統、卓院長好好約束民進黨黨團，不要再當家鬧事、癱瘓國會，再次呼籲趕快回到議事堂讓國會開會，讓所紓困法案儘快通過。

國民黨團批評民進黨團總召柯建銘搶C位。（記者陳逸寬攝）

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