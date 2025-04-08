清大教授攜學生赴中遭疑統戰團！ 邱垂正籲登陸「這平台」確保安全

陸委會主委邱垂正8日出席立法院施政報告，會前受訪。（記者塗建榮攝）

2025/04/08 12:00

〔記者林哲遠／台北報導〕清華大學材料系特聘教授周卓煇利用329連假帶清大及私立曙光女中科探社學生共28人到中國天津，進行名為「光與健康」的學術交流，遭網友質疑為統戰交流，引發抨擊。陸委會主委邱垂正今日呼籲，赴中交流應秉持對等尊嚴、健康有序原則減少政治化、盡量單純化，同時更應到教育部赴中登陸平台做登錄，確保師生安全。

邱垂正上午在立院受訪時表示，師生赴中要提高警覺，目前中國對台的善意跟過去不能相提並論，對台灣可以說是極限式的施壓、步步進逼，包括軍機艦擾台、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透以及一連串法律戰、認知作戰，還有對台各種灰色地帶襲擾。

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「面對上述風險，校園交流與推動兩岸學術也應提高警覺！」邱垂正提醒，赴中交流應秉持對等尊嚴、健康有序原則，減少政治化、盡量單純化，除了符合我方兩岸相關規範外，也要注意社會觀感、國際視聽。

邱垂正強調，教育部有針對師生赴中設置交流登錄平台，登陸除了能確保安全外，當有風險時也能即時提供協助，平台上也有很多檢核項目，可以檢視赴中活動有哪些風險，讓登錄的人能有風險管控。

各級學校師生應配合教育部指示，赴中應在教育部登錄平台登錄，邱垂正呼籲，該登陸平台比陸委會的赴中港澳登錄平台更加完整，是專門提供給各級學校師生赴中使用的，為減少風險、被外界質疑，除了遵守政府法令，要避免被中國藉故滲透與分化，赴中交流要到教育部赴中登陸平台登錄。

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