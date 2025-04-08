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    日本前駐南非大使牛尾滋堅定挺台 外交部贈勳表彰

    外交部。（資料照）

    外交部。（資料照）

    2025/04/08 11:36

    〔記者方瑋立／台北報導〕日本前駐南非共和國兼駐史瓦帝尼王國及賴索托王國特命全權大使牛尾滋（Shigeru USHIO）任內積極協助台灣參與各項國際活動、堅定挺台，外交部昨（7日）頒贈「紫色大綬景星勳章」，表彰其對台灣的堅定支持及卓越貢獻。

    我國政府於今（2025）年4月7日，由駐日本大使李逸洋代表，頒贈「紫色大綬景星勳章」予日本前駐南非共和國兼駐史瓦帝尼王國及賴索托王國特命全權大使牛尾滋（Shigeru USHIO），以表彰其對台灣的堅定支持，以及在不同外交崗位協助我國參與國際社會的卓越貢獻。

    外交部表示，授勳典禮於同日下午4時在我國駐日本代表處職務宿舍舉行，儀式在李大使宣讀勳章頌詞，並為牛尾大使佩戴勳章後圓滿完成。

    牛尾表示，台灣與日本共同面對來自中國的威脅與挑戰，是互相扶持的命運共同體。在他38年的外交生涯中，有幸擔任已故前首相安倍晉三的機要秘書，深感台日關係對日本的重要性，對於能以獲得台灣政府贈勳劃下公務生涯句點，至感榮幸，期待未來持續以不同身分，協助台灣國際參與，深化台日友誼。

    外交部說明，牛尾是日本資深外交官，曾先後擔任日本駐剛果民主共和國、駐葡萄牙及駐南非共和國特命全權大使等要職，任內積極協助台灣參與各項國際活動，是我國重要的國際友人。外交部也要藉此機會，再次對牛尾大使等支持台灣國際參與的各國駐外使節表達由衷謝忱。

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