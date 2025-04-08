王鴻薇諷柯建銘冗長發言 稱卓揆也聽不下去

立法院國民黨團書記長王鴻薇。（資料照，記者王藝菘攝）

2025/04/08 11:18

〔記者林欣漢／台北報導〕因應美國關稅政策，行政院長卓榮泰昨（7）日邀立法院朝野黨團幹部會商。立法院國民黨團書記長王鴻薇今受訪表示，昨天民進黨團總召柯建銘冗長發言、長篇大論，連卓揆都聽不下去，「柯建銘你是不是累了，民進黨是不是要好好想想，他們的總召再這樣胡搞瞎搞下去，真的能解決問題嗎」？

對於立法院長韓國瑜今日下午將召集朝野協商，研商卓揆對美國關稅政策進行專案報告等事宜。王鴻薇表示，昨天赴行政院協商時，卓揆也欣然同意願意到立院報告爭取支持，「今天如果柯建銘不會再繼續胡鬧的話，那卓揆赴立院專案報告，應該就是朝野的共識」。

請繼續往下閱讀...

王鴻薇說，昨天在行政院柯建銘冗長發言、長篇大論，稱美國總統川普搞全球大罷免，想罷免想瘋了，後來又在「講古」，連卓揆後來都聽不下去說「歷史的事情已經無法改變，柯總召，大家都很忙」，還是滔滔不絕，「發言不倫不類」。

對於今日民進黨立委持續占領議場，王鴻薇說，昨天在行政院有特別提到，面臨這樣的變局，朝野之間應該捐棄所有成見，不要再搞對抗、對立，大家共同顧全大局、解決難題；昨天也特別講到，有一個前提是需要正常的國會，該開會的時候就開會，但昨天柯建銘又在講一些有的沒的，果不其然今天又繼續丟人現眼，在面臨這麼大的變局之下，當家鬧事，執政黨黨團繼續杯葛議事，全體國人都看在眼裡，不曉得民進黨還要鬧多久，但要共同面臨變局、解決問題，需要正常的國會，一個能好好開會的國會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法