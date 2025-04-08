近5年共諜案現退役軍人佔6成 顧立雄曝反制措施

近5年共諜案現退役軍人佔6成，國防部長顧立雄今受訪時表示，共諜案有8成7的比例是由官兵檢舉查獲，國防部會進行保安查核，並著重在無論階級的揭秘查核。（記者陳逸寬攝）

2025/04/08 10:43

〔記者林哲遠／台北報導〕國安局最新「國家情報工作暨國家安全局業務報告」指出，我國2020年迄今共諜案起訴人數計159人，其中現役軍人52人佔33%、退役軍人43人佔27%，二者佔比6成。國防部長顧立雄今（8）日受訪時表示，共諜滲透無所不在，共諜案有8成7的比例是由官兵檢舉查獲，國防部會進行保安查核，並著重在無論階級的揭秘查核。

根據國安局昨日送抵立法院的最新「國家情報工作暨國家安全局業務報告」顯示，我國2020年迄今共諜案起訴人數合計159人，其中現役軍人52人佔33%、退役軍人43人佔27%，二者佔比6成，且吸收對象以不侷限於高階軍官。

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顧立雄表示，共諜滲透無所不在，中共會運用所有手段獲取所需情報資料，我國國軍當然是他們的重點項目之一；不過，國防部進行相關的保防教育也是成功的，共諜案有8成7的比例是由官兵檢舉查獲，國防部也會進行保安查核，現在則著重在無論階級的揭秘查核。

針對國安局報告也提及，中共灰色地帶襲擾增加，包含軍機、軍艦等持續不斷，顧立雄說明，國安局、國防部都是國安團隊的一部分，他們會密切合作就灰色地帶侵擾，利用所有聯合情監偵手段、情資交換來嚴密監控灰色地帶的襲擾，且針對不同程度制定應處規則，若需立即進行備戰操演也會來充分來回應，讓國人安心。

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