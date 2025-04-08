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    行政院昨邀朝野會談關稅 國民黨諷成「廢話脫口秀」

    因應美國總統川普對台灣祭出加徵32％對等關稅，行政院長卓榮泰昨日邀請立法院朝野黨團代表會商國政，但國民黨今日質疑，整場會議淪為「廢話脫口秀」。（資料照）

    因應美國總統川普對台灣祭出加徵32％對等關稅，行政院長卓榮泰昨日邀請立法院朝野黨團代表會商國政，但國民黨今日質疑，整場會議淪為「廢話脫口秀」。（資料照）

    2025/04/08 10:58

    〔記者施曉光／台北報導〕因應美國總統川普對台灣祭出加徵32％對等關稅，行政院長卓榮泰昨日邀請立法院朝野黨團代表會商國政，但國民黨今日質疑，這場會談原意是要凝聚共識、解決問題，但整場會議卻被民進黨團總召柯建銘搞成一場鬧劇，淪為「廢話脫口秀」。

    國民黨指出，整場會議約2小時15分鐘，會議開始前柯建銘就先上演「搶位子大戰」，會議進行後柯一人講了整整40分鐘，「滿場空話」、「通篇離題」，嗆聲在野黨「你們要阻止大罷免，我們不可能同意」，面對廠商被砍單，柯回應「廠商自己要避險」，一場重要的關稅國政會議變成廢話大會，柯建銘只想要大罷免，根本沒想救台灣。

    國民黨表示，對於柯建銘的胡言亂語，全國人民並不奇怪，奇怪的是民進黨作為執政黨，理應爭取寶貴時間，加強會議效率，因為當關稅重擊一分一秒接近，股市也面臨大跌，民進黨可以縱容柯建銘裝神弄鬼，外面的中小企業與股民卻心在滴血。

    國民黨質疑，當全球超過50國搶著要跟川普對話，賴政府卻連怎麼談、要談什麼，都不敢讓人民知道，當全世界都在警覺變局、備戰經濟挑戰時，民進黨卻還沉迷在內鬥與意識形態之中，拿不出任何產業對策以及國際談判準備，「關稅核彈已經引爆，民進黨卻還沉迷內鬥、沉醉自己製造的亡國感劇本。這不是執政，這是鬧劇。」

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