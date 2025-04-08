揭Threads頻現「投降論、罷免達標假訊息」 杜承哲：連署還差很多！

中四罷團代表醫師杜承哲。（資料照）

2025/04/08 11:50

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全台大罷免潮，罷免藍營立委團體進入第二階段連署書收件倒數階段。醫師杜承哲昨（7）日晚間發文指出，近期社群平台「Threads」上網軍活動頻繁，不僅大量散播「投降中國」的相關言論，還有帳號謊稱罷免藍委的連署已經達標，試圖誤導民眾放棄參與。他呼籲，實際上連署仍差2.5萬份，籲大家把握時間，「快去連署！」

杜承哲在臉書貼出一張截圖，顯示有網友聲稱寧願被中國統一，並說被賴清德統治是度日如年，底下則有另名自稱來自「對岸」的網友回嗆，「你們覺得中共好，大概是智力不足」。

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針對這類發言與操作，杜承哲直言，最近脆（Threads）上的網軍已經沒日沒夜在散佈投降論。同時也有另一群帳號刻意散播罷免已經達標，不用再連署的錯誤資訊。

身為台中市罷免國民黨立委中四選區的罷團代表，杜承哲也強調「是不是覺得來不及了？連署還差很多！我們還差25000！快去連署！」

貼文曝光後引發熱議，不少網友留言批評散播假訊息者，「FB和Threads充滿各種攻擊台灣、勸降的帳號與粉絲頁」、「他可以移民去過快樂生活啊，幹嘛拖大家陪葬」、「現在放棄台灣國籍，加入中國國籍搬去對岸，馬上就能享受社會主義鐵拳對你身體和精神的全方面舒適按摩囉！慢走不送！」、「台海沒加蓋的，想被統一的可以先自行實現」。

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