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    首頁　>　政治

    朝野共商國是柯建銘不滿座位安排 卓榮泰：政府一體無主客之分

    行政院昨邀請立法院朝野黨團幹部到行政院共商國是。（資料照）

    行政院昨邀請立法院朝野黨團幹部到行政院共商國是。（資料照）

    2025/04/08 10:20

    〔記者李文馨／台北報導〕行政院昨邀請立法院朝野黨團幹部到行政院共商國是，不過，民進黨團總召柯建銘對座位安排不滿，認為賓客主位不該是國民黨團總召傅崐萁，一度稱「不要開會了」。對此，行政院長卓榮泰今（8）日表示，就國家而言，政府是一體，實在沒有主客之分，大家願意坐下來討論當前問題才是最重要的。

    立法院院會今邀請卓榮泰率同各部會首長施政報告及備詢。針對朝野各黨團昨赴政院共商國是，卓榮泰會前受訪表示，感謝朝野各黨團最短時間到政院，交換彼此態度，確立為國家在這時刻上，可以有共同方向。

    卓榮泰表示，政院作為邀請方得盡到責任，要讓大家舒服，樂意來參加會議。對於柯建銘座位爭議，他認為，就國家而言政府是一體的，實在沒有主客之分，大家願意坐下來對當前問題討論才是最重要，後續會朝這方向努力。

    行政院昨邀請立法院朝野黨團幹部到行政院共商國是，根據行政院座位安排，賓客的主位安排傅崐萁，然後接續是柯建銘、民眾黨團總召黃國昌；不過，當柯建銘進入行政院玉山廳後，看到傅崐萁坐在賓客主位，大為不滿，多次要跟傅崐萁換座位，但傅崐萁也不肯，最後是行政院副院長鄭麗君當和事佬，跟柯建銘互換座位，才平息柯的怒火，願意留下來與行政院、朝野黨團幹部一起合影，讓會議得以進行。

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