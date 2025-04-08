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    首頁　>　政治

    曝中共滲透國軍慘況 周軒：軍官比率高達48％

    航特部中校謝孟書受利誘涉共諜案，甚至配合拍攝「我願意投降解放軍」影片向中國效忠，計畫駕直升機叛逃，今年2月判刑9年定讞。（資料照）

    航特部中校謝孟書受利誘涉共諜案，甚至配合拍攝「我願意投降解放軍」影片向中國效忠，計畫駕直升機叛逃，今年2月判刑9年定讞。（資料照）

    2025/04/08 11:27

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    國安局：2020迄今共諜案起訴現退役軍人佔6成 不限高階軍官

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中共對台灣滲透無所不在，近年有越來越多共諜案被爆出，對此政治工作者周軒表示，根據國安局的報告，目前起訴的共諜案中，軍官比例高得離譜，而且這是「被抓到、有起訴」的資料，所以還有漏網之魚。

    周軒在臉書PO出1張表格，表格名稱為「2020年迄今共諜案起訴人數暨現（退）役軍人占比」可以看到退役軍人被中共滲透人數逐年增加，而現退役被滲透軍人被滲透以軍官占比為最高，有48％。

    周軒在貼文中表示，這是國安局本週三（4月9日）預定要來立法院報告的內容，可以看到，中共滲透台灣國軍的狀況，這幾年越來越強，而且，滲透軍官的比例高的離譜，這可能不是全部，因為這是有被抓到有被起訴的資料，但更重要的一點是，因為過去八年，立法院通過了許多國安方面的修法，讓司法單位更有工具偵辦共諜相關案件。

    周軒直言，只不過強度還遠遠不夠，而現在的立法院，幾乎不可能修法補強了，過去的成果不被修回去就不錯了，「有人說，因為川普關稅問題，要停止大罷免，我會說，國安永遠是經濟的根本，沒有國安，國家不可能繁榮，人民不可能安居樂業」！

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