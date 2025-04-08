曝二階段罷免現況 吳靜怡：這幾人進度最突出

罷免團體「微光花蓮」志工們在花蓮火車站前設攤，志工感受到花蓮人變得熱情了，來寫連署書也不再遮遮掩掩。（資料照）

2025/04/08 10:35

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全台大罷免潮，罷免藍營立委團體進入第二階段連署書收件。對此媒體人吳靜怡表示，這不只是一場公民運動，更是一場革命，顛覆台灣傳統綁樁的政治黑箱！

吳靜怡在臉書PO文表示，台灣的公民罷免行動清民連假「反傅清明」號召下展開一場挑戰傳統政治結構的革命，尤其在花蓮縣、雲林縣與台東縣等地，罷免行動的成功可能成為一場深層變革的開端，根據目前進度，若花蓮縣的傅崐萁、雲林縣的丁學忠及台東縣的黃建賓皆能完成二階段罷免，名單中的20位立委涵蓋台北市、新北市、桃園市、台中市、雲林縣、花蓮縣與台東縣等地均有可能通過二階段罷免，這場運動不僅凸顯公民在民主體系中的關鍵角色，更標誌著台灣政治正迎來顛覆傳統綁樁體系與政治黑箱的歷史性時刻。

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吳靜怡分析，高進度地區：台北市、新北市、桃園市和台中市的立委罷免進度多數超過60%，其中葉元之（90.2%）、徐巧芯（85.2%）和羅廷瑋（84.1%），還有目前蓋牌的王鴻薇，進度尤為突出，顯示這些選區的罷免行動動員能力強，低進度地區：雲林縣的丁學忠（36.4%）進度明顯落後，傅崐萁（51.6%）和黃建賓（50.0%）則剛過半數，顯示其罷免行動仍具挑戰性，若傅崐萁、丁學忠和黃建賓成功通過二階段罷免，可能激發其他選區的公民行動，推動整體罷免進度提升。

雲林縣選民人數約27萬5000人、花蓮縣約19萬3766人、台東縣約11萬5336相較於大都市（如台北市的20萬人）低得多。即使丁學忠的進度僅36.4%，若能動員約1萬人連署即可達標，顯示其通過二階段的可能性不容忽視。

吳靜怡指出，若花蓮縣的傅崐萁、雲林縣的丁學忠及台東縣的黃建賓皆完成二階段罷免，則根據目前罷免進度，名單中的20位立委（台北市的徐巧芯、王鴻薇、李彥秀、賴士葆；新北市的葉元之、廖先翔、洪孟楷、張智倫、林德福；桃園市的涂權吉、魯明哲、牛煦庭、邱若華；台中市的羅廷瑋、黃健豪、江啟臣、廖偉翔；以及雲林縣的丁學忠、花蓮縣的傅崐萁、台東縣的黃建賓）均有可能通過二階段罷免，數據顯示，多數立委的罷免進度已超過50%，而低門檻選區的成功可能帶動整體行動。這將對台灣政治產生深遠影響，凸顯公民行動在民主體系中的關鍵角色。

吳靜怡續指，花蓮傅家與雲林張家是台灣地方家族政治的代表，長期透過運作農、漁、林、水利會系統與資源主導全台灣選舉。傅家以傅崐萁為核心，依託地方人脈與動員力，穩固影響農民、原住民與老年選民；張家以張榮味為中心，家族成員遍布縣市政府官員，包含韓國瑜與多席國民黨不分區立委，透過資源與利益掌控選舉，然而，年輕選民崛起與選舉文化變遷帶來挑戰，但他們去年皆與柯文哲私下進行利益交換背棄部分組織得以當選，公民透過罷免行動的成功才有可能削弱其控制力，推動政治多元化，花蓮、雲林與台東的罷免若實現，將顛覆國民黨透過黑道、公廟、金權相關地方家族勢力掌控地方政治的傳統，反映選民對現有結構的不滿，促使立委關注民意，提升政治透明與責任，為台灣地方政治注入新活力。

吳靜怡直言，雲林縣前縣長蘇治芬，不僅一口氣繳交3500份連署書，更在短短幾天內再提交4000份，總數已達7500份，為大罷免運動注入了強大動力，網友誇為「連署超人」再次創下驚人紀錄！她的行動，展現了不畏困難、捍衛民主的勇氣，也讓我們看到，無論身處何種環境，公民的力量是無限的，這不僅僅是蘇治芬一個人的努力，更是所有為民主奮鬥的人的縮影，提醒每一位選民，只有勇敢站出來，才能為自己爭取更好的未來。

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