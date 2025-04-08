為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    詭異權宜輪滯留枋山海纜區半年 行跡可疑引關注

    權宜輪滯留枋山海纜區半年，行跡可疑引關注。（「Taiwan adiz」提供）

    權宜輪滯留枋山海纜區半年，行跡可疑引關注。（「Taiwan adiz」提供）

    2025/04/08 09:02

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕一艘坦尚尼亞籍貨輪「KIM CHANG LONG」（又名「HAKUYO MARU NO.2」，MMSI:677030800）近半年來長期滯留於枋山海纜區外，行跡詭異，引發外界高度警惕。

    軍事粉專「Taiwan adiz」指出，航跡資料顯示，該船期間僅短暫前往高雄港錨地補給，並兩度快速奔赴馬祖附近海域後旋即折返，行為模式令人懷疑其意圖，究竟是監視、走私，還是另有目的？這恐是中國權宜輪「灰色襲擾」的一部分，對我國海底電纜構成隱形威脅。

    近期海纜新聞頻傳警訊，今年初基隆外海電纜疑遭喀麥隆籍貨輪「SHUNXIN39」拖斷，外媒揭露其背後具中國背景，引發國際關注。類似事件並非首例，枋山海纜區作為我國通訊命脈之一，如今「KIM CHANG LONG」長期盤踞，動向異常，令人不禁聯想是否為針對性操作。

    粉專分析，中國近年利用權宜船在全球海域活動，規避監管，已成國際安全隱憂。台灣海纜頻遭威脅，恐非單純意外，而是地緣政治博弈下的暗招。相關單位已表示，將加強監控與檢查，防範這類「影子艦隊」滲透。對於「KIM CHANG LONG」的可疑行徑，國安人士呼籲民眾提高警覺，這不僅是通訊安全問題，更攸關國家整體防線。事態發展，值得後續追蹤。

    權宜輪滯留枋山海纜區半年，行跡可疑引關注。（「Taiwan adiz」提供）

    權宜輪滯留枋山海纜區半年，行跡可疑引關注。（「Taiwan adiz」提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播