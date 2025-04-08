詭異權宜輪滯留枋山海纜區半年 行跡可疑引關注

權宜輪滯留枋山海纜區半年，行跡可疑引關注。（「Taiwan adiz」提供）

2025/04/08 09:02

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕一艘坦尚尼亞籍貨輪「KIM CHANG LONG」（又名「HAKUYO MARU NO.2」，MMSI:677030800）近半年來長期滯留於枋山海纜區外，行跡詭異，引發外界高度警惕。

軍事粉專「Taiwan adiz」指出，航跡資料顯示，該船期間僅短暫前往高雄港錨地補給，並兩度快速奔赴馬祖附近海域後旋即折返，行為模式令人懷疑其意圖，究竟是監視、走私，還是另有目的？這恐是中國權宜輪「灰色襲擾」的一部分，對我國海底電纜構成隱形威脅。

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近期海纜新聞頻傳警訊，今年初基隆外海電纜疑遭喀麥隆籍貨輪「SHUNXIN39」拖斷，外媒揭露其背後具中國背景，引發國際關注。類似事件並非首例，枋山海纜區作為我國通訊命脈之一，如今「KIM CHANG LONG」長期盤踞，動向異常，令人不禁聯想是否為針對性操作。

粉專分析，中國近年利用權宜船在全球海域活動，規避監管，已成國際安全隱憂。台灣海纜頻遭威脅，恐非單純意外，而是地緣政治博弈下的暗招。相關單位已表示，將加強監控與檢查，防範這類「影子艦隊」滲透。對於「KIM CHANG LONG」的可疑行徑，國安人士呼籲民眾提高警覺，這不僅是通訊安全問題，更攸關國家整體防線。事態發展，值得後續追蹤。

權宜輪滯留枋山海纜區半年，行跡可疑引關注。（「Taiwan adiz」提供）

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