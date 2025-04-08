中台8縣市緊急夜會應變高關稅 楊文科：7共識挺中央

新竹縣長楊文科今天凌晨在臉書發文，竹竹苗中彰投雲等8縣市首長昨晚緊急視訊開會，凝聚7共識，挺中央和地方經濟，以面對美國高關稅的衝擊。（取自楊文科臉書）

2025/04/08 06:15

〔記者黃美珠／新竹報導〕針對美國對台課徵32%高額關稅的衝擊，新竹縣長楊文科今天凌晨漏夜透過臉書表示，縣府昨（7日）已成立跨局處「應變小組」，並建置網路問卷平台，以儘速了解及蒐集企業需求與建議，掌握縣內廠商是否有因此停班、裁員等情事，指示務必依法保障第一線勞工權益，提供相關補助支持及地租減免策略，協助廠商拓展其他國家市場。

他説，連假後的第1個上班日卻迎來前述衝擊、股市震盪，他立即召集工策會、產發、財政、稅務、行政、新聞、勞工等相關局處召開會議，成立跨局處「應變小組」以應變。

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他説，新竹縣在電子零組件含半導體相關產業的去年產值約為1.05兆元，光電、資通訊及電腦周邊產業則約為3020億元。台灣作為出口導向的經濟體，這波關稅調整預估將影響縣內716家業者。

因此，會後他隨即跟台中市長盧秀燕聯繫，並於昨晚9點透過視訊召開中台8縣市平台會議，以共同呼籲中央並反應地方最真實的聲音。

盧秀燕昨晚緊急發起這場「中台灣區域治理平台8縣市首長會議」，楊文科與新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、雲林縣長張麗善、南投縣長許淑華、嘉義市長黃敏惠、以及彰化縣長王惠美，共同達成以下7點共識：

1、支持中央提出的880億元產業協助方案，盼立法院能儘速審議通過，儘快落實執行。

2、呼籲中央承諾8大公股行庫不抽銀根。

3、建立非美與友好國及區域組織進一步降低關稅或簽訂關稅優惠。

4、擴大非美市場以及補助業者海外參展拓展新市場。

5、跨縣市合作研擬照顧勞工方案，保障勞工權益。

6、加強社會安全網，降低經濟波動帶來的社會問題。

7、中央要及早精準掌握關稅相關訊息及方案，提供廠商及政府單位做出最精準的決策

楊文科強調，這場貿易戰可能是一場持久戰。中台灣地方政府會共同面對、密切合作，扮演產業與政府之間最堅實的橋梁，與企業站在同一陣線，一起守住地方經濟命脈！

面對美國高關稅衝擊，新竹縣長楊文科昨晚9點跟中台另7縣市首長透過視訊緊急開會應變且凝聚挺國內經濟的共識。（取自楊文科臉書）

因應美國高關稅政策，新竹縣長楊文科（中）召集縣府跨局處成立應變小組。（取自楊文科臉書）

新竹縣長楊文科昨晚跟中台另7個縣市首長緊急視訊會議商討如何因應變美國高關稅對我國產業民生的衝擊。（取自楊文科臉書）

新竹縣長楊文科昨晚跟中台另7個縣市首長緊急視訊會議商討如何因應變美國高關稅對我國產業民生的衝擊。（取自楊文科臉書）

因應美國高關稅政策，新竹縣長楊文科（中）召集縣府跨局處成立應變小組。（取自楊文科臉書）

新竹縣長楊文科昨晚跟中台另7個縣市首長緊急視訊會議商討如何因應變美國高關稅對我國產業民生的衝擊。（取自楊文科臉書）

因應美國高關稅政策，新竹縣長楊文科（中）召集縣府跨局處成立應變小組。（取自楊文科臉書）

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