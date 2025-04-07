中國對台灰帶襲擾加劇！ 軍機、海警、權宜輪、氣球激增

中國不斷變化灰帶侵擾手法，包括軍機、海警、權宜輪、氣球均出現擴大的跡象。（資料照，海巡提供）

2025/04/07 23:16

〔記者方瑋立／台北報導〕國安局今（7）日送抵立法院的最新「國家情報工作暨國家安全局業務報告」顯示，中國人民解放軍除去年派軍機全年侵入我防空識別區（ADIZ）暴增近8成外，今年起除軍演恐嚇加劇，各式灰帶侵擾手法也擴大，其中海警船編隊侵入金門迄3月21日已11次（去年計52次）、權宜輪在我北、西南海域滯留，近期更密集施放探空氣球（空飄氣球），去年合計施放147顆，今年迄3月19日已76顆、單日最多11顆，意圖迫使我國耗損跟監、應處資源。

立法院外交及國防委員會本週三（9日）邀請國安局局長蔡明彥率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。

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國安局今天稍早送抵立院的最新書面報告顯示， 共軍去（2024）年對台實施「聯合利劍－2024A、B」等軍演，執行40次「聯合戰備警巡」，藉著擴增夜間訓練頻次、納入掃雷艦及登陸艦等輔戰艦船，企圖提升晝夜間制空、制海作戰及多方向登陸能力。

國安局統計，共機去年全年侵入我防空識別區3070架次，較2023年1703架次增加近8成，加劇對我威脅。

此外，中國今年2月派出「安徽號」兩棲攻擊艦編隊在台灣西南海域無預警開設「射擊訓練」操演區，違反提前公告之國際慣例，威脅我航道安全，3月17日首次單日2度實施「聯合戰備警巡」，4月1、2日更先後展開「聯合演訓」、「海峽雷霆－2025A」等對台軍演，企圖擴大「文攻武嚇」效應。

報告另強調，中共不斷變化灰帶侵擾手法，包括擴大運用無人機在我本島周邊偵巡演訓，海警船、海巡船、海調船、漁船、權宜輪等頻在我本、外島周邊水域活動，其中海警船侵入金門水域編隊巡航，去年整年合計52次，今年迄3月21日已11次。

報告指出，中國權宜輪亦在台灣北部及西南海域滯留，期間更疑似勾損我通訊海纜，加上近期密集施放探空氣球，去年整年合計施放147顆，今年迄3月19日已達76顆，單日最多11顆。企圖迫使我國相應派遣跟監兵力，耗損應處資源及影響聯外通訊韌性。

另外，中共近年持續運用新興科技，加大對我網路駭侵，對我國網路安全形成嚴峻挑戰，國安局強調將持續優化資安防護協作機制，掌蒐國內外網安威脅預警情資，即時通報應處；另為確實維護保密情傳鏈路安全暢通，規劃建置異地備援系統，並研發抗破密之保密裝備，強固政府保密網路通聯韌性與安全性。

針對中共利用民主國家制度透明、開放之特性，結合網路社群平台普及、生成式AI技術興起等利基，對我散布爭議訊息遂行認知作戰，國安局指出，已建立自動化蒐研平台，結合產官學界及國安情報團隊，優化爭議訊息防治等能量；國安局也將持續深化國際交流合作，共同遏止中共對我威脅。

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