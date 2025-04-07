國安局：2020迄今共諜案起訴現退役軍人佔6成 不限高階軍官

國安局長蔡明彥。（資料照）

2025/04/07 23:11

〔記者方瑋立／台北報導〕國安局今（7）日送抵立法院的最新「國家情報工作暨國家安全局業務報告」顯示，我國2020年迄今共諜案起訴人數合計159人，其中現役軍人52人佔33%、退役軍人43人佔27%，二者佔比6成，且吸收對象以不侷限於高階軍官。

立法院外交及國防委員會本週三（9日）邀請國安局局長蔡明彥率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。

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國安局今天稍早甫送抵立院的最新書面報告顯示，中共對我滲透手法愈趨多元，一方面利誘我廠商，塑造「惠台」假象，同時不斷施壓、要脅在「中」及海外台企政治表態，或利用行政手段施壓台企留「中」。

報告陳述，中國近期更脅迫我在「中」藝人轉發認同支持「中國台灣省」貼文，企圖分化我國人團結，以及加強招攬「首來族」及誘吸網紅，企圖改變青年政治認同。

據國安局統計，自2020年至今共諜案起訴人數計159人，其中現役及退役軍人計95人，占比60%，其滲透手法主要透由退役拉攏現役、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫等方式，全面對我軍事單位及政府機關進行滲透，企圖取得我國防及政府機敏資訊，並在台發展共諜組織。

國安局指出，中共同時運用國人發展武裝內應，圖謀於武力犯台之際協助共軍行動，且利用黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團等管道接觸具財務缺口基層官兵，鎖定人員已不侷限於高階軍官，2020年至今因共諜案遭起訴之95名現、退役軍人，其中軍官46人、士官27人、士兵22人，凸顯中共對台滲透手法更趨多元、全面。

對此，國安局說明，今年工作重點將統合國安情報團隊，蒐研中共謀台舉措與重要內密情訊、防處潛在安全威脅，以及強化建構檢察、調查、情報、軍中保防等機構之協作機制，提升偵辦國安案件量能。

另針對科技日趨普及，國際蓄意維和事件頻傳考驗特勤維安工作，國安局強調，將偕同各國安情報團隊，持續掌蒐各類危安預警及應處緊急突發狀況，並確實構建立體安全防護圈，綿密各項警衛部署，確保安維對象萬全。

國安局統計，2020年至2025年3月共諜案起訴159人，其中現退役軍人佔60%。（圖取自國安局「國家情報工作暨國家安全局業務報告」）

國安局報告陳述，中共對台滲透手法趨多元、全面，2020年迄2025年3月共諜案起訴現（退）役軍人，已不侷限於高階軍官，其中軍官46人、士官27人、士兵22人。（圖取自「國家情報工作暨國家安全局業務報告」）

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