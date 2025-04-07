邀首長會商卻不知受創產業挨批 北市府反擊「是誰在5天內慢了不只一拍」

台北市長蔣萬安今（7）下午與內湖科技園區業者座談前表示，評估高關稅受創比較嚴重的是資工訊產業，汽車零組件，電子零件、運動器材設備、自行車等。（記者何玉華攝）

2025/04/07 22:46

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安因應高關稅將邀北北基桃首長會商，但今（7）早媒體問北市有哪些產業受影響，蔣萬安未具體回答，被民進黨議員何孟樺批評「假鬼假怪（ké-kuí-ké-kuài）」；北市府副發言人蔡畹鎣晚間反擊稱「到底是誰在5天內慢了不只一拍、假鬼假怪、指東道西」。

蔣萬安早上與內湖區里長座談前受訪，被問到北市受影響的產業有哪些時，只表示有業者反映接到客戶暫停訂單、掣單，接下來可能有無薪假等情況，願意跟中央一起共度國難，因此被何孟樺批評。

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蔣萬安直到下午與內湖科技園區業者座談前，媒體堵訪，他才表示評估受創比較嚴重的是資工訊產業，汽車零組件，電子零件、運動器材設備、自行車等，約有2800家業者受到衝擊，總營業額約2900億元，佔整體營業額的5%，市府會加大力道來加速輔導協助。

蔡畹鎣表示，蔣萬安一向主張團結因應挑戰，並積極推動跨縣市協作，協助產業穩定，反問「到底是誰在5天內慢了不只一拍、假鬼假怪、指東道西，相信社會大眾自有檢驗」。並指自美國宣布關稅措施至今已是第5天，市府從提前示警與預備、當天立即反應，今天更主動拜會、傾聽業界需求，這些努力不只社會大眾看在眼裡，相信於同場未發一語、認真旁聽的議員也一同見證、不會否認。

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