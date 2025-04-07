川普關稅衝擊 羅智強曝企業主已失眠2天

國民黨立委羅智強掃街過程中，遇到很多民眾反映美國關稅衝擊基層的焦慮與困境。（翻攝臉書）

2025/04/07 20:42

〔記者林欣漢／台北報導〕美國總統川普宣布對台課徵32％對等關稅，行政院長卓榮泰今日邀請立法院朝野黨團幹部到政院共商國是，國民黨團首席副書記長羅智強今晚透露，一位企業主語重心長地對他說，已經失眠兩天，他擔心的不只是工廠的生存，更是員工的生計。

羅智強表示，下午參加完行政院長召集的立法院各黨團協商，回到辦公室後，立刻指示團隊根據協商內容展開後續工作。隨後他便馬不停蹄返回選區，傾聽鄉親心聲。

請繼續往下閱讀...

羅智強指出，在拜訪途中，遇到一位憂心忡忡的民眾，提到美國「對等關稅」政策對他的工廠帶來衝擊。他立刻想到，昨天也有一位企業主向他傾訴，工廠的主要生產基地在台灣與東南亞，對等關稅一來，整個布局遭到重擊。

這名企業主向羅智強說：「客戶開始觀望，甚至要求暫停出貨。我不是唯一一個，很多產業都陷入同樣的危機」；「我擔心的不只是企業能不能撐下去，而是我的員工怎麼辦」；希望羅有機會能在立法院替他們發聲，讓執政者聽見基層的焦慮與困境。

羅智強表示，事實上像這樣的聲音，這幾天可說是不絕於耳，不論是電話、Line、社群訊息，還是走在街上，民眾都在用不同方式告訴自己他們的不安，他們的擔憂，他們對未來的恐懼。

羅智強說，衷心希望執政者也能走出辦公室、走進社群、走入巷弄，傾聽人民真實的聲音。而不是只聽報告、看民調、看數據，而是真實聽見人民的恐懼與痛苦。「今晚的走街，其實心裡有點沉重。台灣加油！讓我們一起攜手共度經濟難關。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法